Evo u kojim dresovima će Vatreni zaigrati protiv Engleske, Paname i Gane

Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u završnicu priprema za Svjetsko prvenstvo, koje počinje za otprilike dva tjedna.

U prvom susretu skupine, 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, Vatrene očekuje i zanimljiv modni detalj.

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Prema informacijama koje su procurile, Hrvatska nogometna reprezentacija trebala bi nastupiti u plavoj kombinaciji, dok će golman Dominik Livaković nositi ružičastu varijantu dresa.

Engleska će, očekivano, igrati u bijelom, a Jordan Pickford u žutom izdanju na golu.

🇭🇷 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Croatia will play the opening game vs. England in the blue away kit. pic.twitter.com/mP5fUyF6yi — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 1, 2026

Foto: HNS

Foto: HNS

Vatreni nakon toga igraju protiv Paname u Torontu 24. lipnja. U toj utakmici će Vatreni igrati u kockicama, a Livaković će nositi žuti dres.

Naši skupinu zaključuju 27. lipnja protiv Gane u Philadelphiji gdje će ponoviti boju dresa iz utakmice s Panamom.

🇭🇷 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Croatia will play the opening game vs. England in the blue away kit. pic.twitter.com/mP5fUyF6yi — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 1, 2026

Foto: HNS