OTKRIVENO

Evo u kojim dresovima će Vatreni zaigrati protiv Engleske, Paname i Gane

Foto: Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia

Pred SP otkriven detalj koji je odmah pokrenuo raspravu

2.6.2026.
11:26
Sportski.net
Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u završnicu priprema za Svjetsko prvenstvo, koje počinje za otprilike dva tjedna.

U prvom susretu skupine, 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, Vatrene očekuje i zanimljiv modni detalj.

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Prema informacijama koje su procurile, Hrvatska nogometna reprezentacija trebala bi nastupiti u plavoj kombinaciji, dok će golman Dominik Livaković nositi ružičastu varijantu dresa.

Engleska će, očekivano, igrati u bijelom, a Jordan Pickford u žutom izdanju na golu.

 

 

Vatreni nakon toga igraju protiv Paname u Torontu 24. lipnja. U toj utakmici će Vatreni igrati u kockicama, a Livaković će nositi žuti dres. 

Naši skupinu zaključuju 27. lipnja protiv Gane u Philadelphiji gdje će ponoviti boju dresa iz utakmice s Panamom. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaDresovi
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
