Hrvati zabrinuti uoči utakmice s Belgijom: 'Samo da se to ne dogodi!'

Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak na Rujevici igra protiv Belgije u pretposljednjem testu uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo.

Deveta reprezentacija svijeta poslužit će Vatrenima za testiranje formacije koju pripremaju i za dvoboj s Englezima. Izbornik Zlatko Dalić u dva pripremna susreta raspodijelit će minutažu na svih 26 igrača.

U prvih 11 danas se očekuju Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Luka Modrić koji su se uspjeli oporaviti od ozljeda.

Hrvati otkrili što očekuju

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali kakva su vam predviđanja za večerašnji susret. Neke od komentara smo izdvojili.

Robert očekuje golijadu i poručuje da će biti 3:2 za Hrvatsku. Nedeljko pak smatra da će biti neriješeno: "Možda 1:1. To je taktička utakmica, nitko ne želi povrede. Očekujem jako puno izmjena u drugom poluvremenu."

"Na papiru je Belgija jača, ali to ne znači ništa", kaže Lidija. "Samo da nema ozljeda na ovakvim bespotrebnim utakmicama - to očekujem!", navodi Goran.

Blaženka je pak sve opisala s tek jednom riječju: "Živciranje!"