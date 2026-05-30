Modrić kasno navečer poslao jaku poruku: 'Moramo se suočiti sa surovom stvarnošću'

Kapetan hrvatske reprezentacije i veznjak Milana Luka Modrić oglasio se u noći na subotu na društvenoj mreži Instagram i poslao poruku navijačima talijanskog kluba.

"Sezona s dobrim i teškim trenucima, ali na kraju se moramo suočiti sa surovom stvarnošću i priznati da nije završilo onako kako smo željeli!", napisao je Modrić u objavi.

"Iskreno bih zahvalio svim navijačima AC Milana na naklonosti, poštovanju i ogromnoj podršci koju su mi iskazivali tijekom cijele godine! Forza Milan", dodao je hrvatski kapetan.

Neizvjesna budućnost

Podsjetimo, iako se Milan dugo borio za povratak u Ligu prvaka, najelitnije europsko natjecanje pobjeglo im je u posljednjem kolu, u kojem su na domaćem terenu izgubili protiv Cagliarija.

Nakon neuspjeha krenula je čistka u klubu pa su tako otpušteni trener Massimiliano Allegri, sportski direktor Igli Tare i izvršni direktor Giorgio Furlani.

Modrićeva budućnost također je pod upitnikom pa se mnogi pitaju je li ovo bila oproštajna poruka od talijanskog velikana. Iako ima opciju produžiti ugovor za još jednu sezonu, zasad nije poznato hoće li ostati u Milanu, potražiti novi klub ili nakon Svjetskog prvenstva završiti bogatu karijeru.