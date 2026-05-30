SERIE A /

Berlusconijev klub vratio se među elitu zahvaljujući neobičnom pravilu

Foto: IPA/Sipa Press/Profimedia

Monza je osigurala plasman točno četiri godine nakon svog prvog plasmana u Serie A 2022. godine, kada su bili u vlasništvu Silvija Berlusconija

30.5.2026.
11:14
Hina
AC Monza je nakon samo jedne sezone u Serie B, unatoč domaćem porazu od 2-0 u uzvratnoj utakmici doigravanja protiv Catanzara, izborila povratak u najvišu talijansku ligu.

Nakon što je doigravanje završilo neriješeno s ukupnim rezultatom 2-2, Monza je otišla u viši rang zahvaljujući sustavu koji nagrađuje bolje rangirane ekipe iz regularnog dijela. Monza je završila regularni dio sezone na trećem mjestu u Serie B, što je više od petog mjesta Catanzara.

Monza je osigurala plasman točno četiri godine nakon svog prvog plasmana u Serie A 2022. godine, kada su bili u vlasništvu bivšeg premijera Italije i vlasnika Milana Silvija Berlusconija koji je preminuo 2023.

Berlusconi, bivši talijanski premijer i medijski tajkun koji je prethodno bio vlasnik AC Milana, preuzeo je Monzu 2018. godine kada su igrali u trećoj talijanskoj ligi. Nakon ispadanja u Serie B 2025. godine, Monza je prodana američkoj investicijskoj tvrtki Beckett Layne Ventures.

MonzaSerie ASilvio Berlusconi
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
