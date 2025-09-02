Novi vlasnik pa novi trener, a sad i novi igrač: Rijeka predstavila zvučno pojačanje

Aktualni hrvatski prvak Rijeka predstavila je novo pojačanje za nastavak sezone. Riječ je o Samueleu Vignatu, 21-godišnjem talijanskom ofenzivcu koji stiže kao slobodan igrač po isteku ugovora s Monzom, klubom koji je prošle sezone ispao iz Serie A u Serie B.

Vignato je dešnjak koji se najbolje snalazi na poziciji lijevog krila, a može igrati i kao druga špica. Njegov dolazak je u nedjelju najavio talijanski transfer insjader Ginaluca Di Marzio, a sada je posao i službeno gotov. "Samuele Vignato pojačao je konkurenciju u ofenzivnom dijelu riječke momčadi. Nakon Chieva i Monze, Rijeka je treći klub u njegovoj seniorskoj karijeri i prvi izvan Italije. Ipak, budući da je rođen u Veroni, nije otišao daleko od kuće.Igrač ponikao u Chievu brzo je došao na radar ambiciozne Monze u koju ga je doveo Adriano Galliani, jedan od tvoraca najjačeg Milana u povijesti" - napisala je Rijeka u objavi.

Vignato je pak rekao kako se na dolazak u Rijeku odlučio na preporuku bivšeg suigrača iz Monze: "Nazvao sam Mirka Marića koji mi je rekao sve najbolje o Rijeci. Igrao je ovdje, rekao je da se osjećao odlično, da mu je bilo kao kod kuće i da će ti svi uvijek pomoći ako što zatreba" - kazao je Vignato.

Vignato je najmčađi strijelac u povijesti Monze kad je u pitanju samo Serie A, u listopadu 2023. zabio je kao 19-godišnjak, a ukupno je za talijanski klub odigrao 59 utakmica i zabio dva gola. Prošle sezone upisao je 17 nastupa u Serie A.

