VAR je zakazao: Dinamo je oštećen, komisija se oglasila i zbog Radeljićeva gaženja

Izašla je sudačka analiza za peto kolo HNL-a. Ono što je sve zanimalo jest pogodak McKenne protiv Varaždina koji je poništen zbog zaleđa.

Sudačka komisija smatra da je VAR sudac pogriješio i da je pogodak trebao biti priznat.

"Nakon što je izveden izravan slobodni udarac napadač Dinama br. 26 je postigao pogodak, međutim, uzimajući u obzir položaj napadača, pomoćni sudac je smatrao da je napadač koji je postigao pogodak bio u kažnjivom zaleđu. Kao i u svakoj situaciji kada je postignut pogodak, VAR analizira dvije stvari:

- je li riječ o kažnjivom zaleđu

- je li napadačka momčad prije pogotka napravila prekršaj

Glede komunikacije u prostoriji za VAR suce (VOR), VAR je utvrdio da u trenutku postizanja pogotka nije bilo zaleđa, ali VAR nije mogao provjeriti fazu napadačkog posjeda (APP - potencijalni prekršaj) zbog gubitka električne energije.

U skladu sa snimkom iz prostorije za VAR suce (VOR), smatramo da je VAR sudac pogriješio te je trebao promijeniti odluku pomoćnog suca i priznati pogodak gostujuće momčadi", stoji u priopćenju.

Što se tiče utakmice Hajduka i Rijeke, sudačka je komisija analizirala samo gaženje Radeljića nad Pajazitijem u 59. minuti i utvrdila da je Radeljiću trebao biti pokazan žuti karton.

"Prilikom borbe za loptu između domaćeg igrača br. 4 i gostujućeg braniča br. 6 loptu je prvi dodirnuo branič. Nažalost, branič je snažno nagazio nogu suparničkog igrača. Sudac nije ispravno procijenio intenzitet kontakta te je smatrao da je branič odigrao loptu i slučajno nagazio napadača. Prema našim tehničkim razmatranjima smatramo da je ovaj start trebao biti ocijenjen kao nesmotren zbog gaženja na stopalo suparnika te je sudac morao opomenuti igrača."

