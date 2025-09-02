VAR je zakazao: Dinamo je oštećen, komisija se oglasila i zbog Radeljićeva gaženja
Sudačka komisija smatra da je VAR sudac pogriješio i da je pogodak trebao biti priznat
Izašla je sudačka analiza za peto kolo HNL-a. Ono što je sve zanimalo jest pogodak McKenne protiv Varaždina koji je poništen zbog zaleđa.
"Nakon što je izveden izravan slobodni udarac napadač Dinama br. 26 je postigao pogodak, međutim, uzimajući u obzir položaj napadača, pomoćni sudac je smatrao da je napadač koji je postigao pogodak bio u kažnjivom zaleđu. Kao i u svakoj situaciji kada je postignut pogodak, VAR analizira dvije stvari:
- je li riječ o kažnjivom zaleđu
- je li napadačka momčad prije pogotka napravila prekršaj
Glede komunikacije u prostoriji za VAR suce (VOR), VAR je utvrdio da u trenutku postizanja pogotka nije bilo zaleđa, ali VAR nije mogao provjeriti fazu napadačkog posjeda (APP - potencijalni prekršaj) zbog gubitka električne energije.
U skladu sa snimkom iz prostorije za VAR suce (VOR), smatramo da je VAR sudac pogriješio te je trebao promijeniti odluku pomoćnog suca i priznati pogodak gostujuće momčadi", stoji u priopćenju.