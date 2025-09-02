HNS objavio gdje će Hrvatska dočekati Farske Otoke, četvrti različiti grad u kvalifikacijama

HNS je odredio gdje će hrvatska reprezentacija dočekati reprezentaciju Farskih Otoka u kvalifikacijskoj utakmici koja će se igrati 14. studenog. Farski Otoci će doći u Rijeku na Rujevicu.

Rijeka tako postaje četvrti grad koji će biti domaćin u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Nakon Češke u Osijeku, Hrvatska će dočekati Crnu Goru u Zagrebu, Gibraltar u Varaždinu i Farske Otoke u Rijeci. Hrvatsku uskoro očekuje gostovanje na Farskim Otocima u petak, petog rujna.

Tri dana kasnije Hrvatska će na Maksimiru ugostiti Crnu Goru. Listopad donosi gostovanje u Češkoj, a studeni posljednje dvije utakmice, u Rijeci protiv Farana i gostovanje u Crnoj Gori.

