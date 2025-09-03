Nije odradio ni prvi trening, a navijači Rijeke već osuli paljbu: 'Možeš Đaletu vodu nositi...'

Rijeka ima novog trenera! Nakon burnog ljeta i smjene Radomira Đalovića, klupu preuzima Španjolac Victor Sanchez.

Iskusni 49-godišnji stručnjak debitirat će već za tjedan dana protiv NK Maksimira u šesnaestini finala Kupa. Pred njim su veliki izazovi, borba u HNL-u i početak Konferencijske lige početkom listopada.

Navijači su podijeljeni oko imenovanja ovog španjolskog stručnjaka. Donosimo vam neke od komentara s društvenih mreža:

"Taj neće izdržati par mjeseci Đale je legenda takvog nećete više naći"

"Ni najmanje oduševljen izborom, pogotovo iz razloga sto se poprilično puno puta pokazalo kako stranac na kraju ne napravi ništa"

"A jeste izabrali trenera katastrofa..."

"A di ste našli ovog JAZAVCA, ode Rijeka na začelje."

"Ne može voljeti Rijeku više od Đaleta"

"Možeš samo Ðaletu vodu nosit..."

"Divno. Nije još ni preuzeo momčad i nismo još ni vidjeli kako će Rijeka igrati, ali pojedinci već znaju da ne valja."

