Glazba, nogomet i Dinamovi igrači: Klub sprema nešto posebno za svoje navijače ovoga vikenda
Poseban naglasak stavlja se na dolazak prve momčadi Dinama
Dinamovi navijači doći će na svoje ovoga vikenda. Reprezentativna je pauza, ali Dinamo se potrudio pružiti sadržaj svojim navijačima. Naime, u subotu, 6. rujna na Strossmayerovom trgu u Zagrebu održat će se Dinamovo Centar.
Dan započinje u 9 sati s malonogometnim turnirom za odrasle u organizaciji Futsal Dinama. Atmosfera pravog sportskog nadmetanja bit će odlična uvertira u sve ono što slijedi tijekom dana.
Sve novosti o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.
Poseban naglasak stavlja se na dolazak prve momčadi Dinama – igrači će posjetiti Dinamovo čak tri puta tijekom dana, što će navijačima biti prilika za fotografiranje, potpis i druženje s idolima.
Bit će glazbe, nogometa, druženja s igračima, a cijeli program i kako se prijaviti na malonogometni turnir pročitajte na Dinamovim stranicama.
POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo i Rijeka saznali protivnike u eurokupovima: Moglo bi biti svega