Glazba, nogomet i Dinamovi igrači: Klub sprema nešto posebno za svoje navijače ovoga vikenda

Dinamovi navijači doći će na svoje ovoga vikenda. Reprezentativna je pauza, ali Dinamo se potrudio pružiti sadržaj svojim navijačima. Naime, u subotu, 6. rujna na Strossmayerovom trgu u Zagrebu održat će se Dinamovo Centar.

Dan započinje u 9 sati s malonogometnim turnirom za odrasle u organizaciji Futsal Dinama. Atmosfera pravog sportskog nadmetanja bit će odlična uvertira u sve ono što slijedi tijekom dana.

Poseban naglasak stavlja se na dolazak prve momčadi Dinama – igrači će posjetiti Dinamovo čak tri puta tijekom dana, što će navijačima biti prilika za fotografiranje, potpis i druženje s idolima.

Bit će glazbe, nogometa, druženja s igračima, a cijeli program i kako se prijaviti na malonogometni turnir pročitajte na Dinamovim stranicama.

