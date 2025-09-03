zna se i zašto /

Perišić pokazao čudne fleke na nogama, a jedan detalj mogao bi nas zabrinuti: Drži li se to Vatreni za zadnju ložu?

Perišić pokazao čudne fleke na nogama, a jedan detalj mogao bi nas zabrinuti: Drži li se to Vatreni za zadnju ložu?
Foto: Igor Soban/pixsell
Juranović, Budimir i Perišić na treningu.
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na današnjem treningu hrvatske reprezentacije na Maksimiru istaknuli su se Juranović, Budimir i Perišić. Ivan Perišić je pokazao čudne fleke na nogama, rezultat cuppinga (hidžame), tretmana koji već godinama prakticira za poboljšanje cirkulacije, oslobađanje napetosti u mišićima i poticanje prirodne detoksikacije tijela.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje kod se nalazili

Tijekom treninga, Sosa se družio s navijačima, a isto je učinio i kapetan Luka Modrić. Jedan od igrača je kratko držao stražnju ložu, ali nije otkriveno o kome se radi.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr!

Prije početka treninga Zlatko Dalić je održao motivacijski govor cijeloj momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni golman za RTL Danas prokomentirao Livakovićev transfer: 'Ovo je za njega prilika'

3.9.2025.
19:15
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
VatreniIvan PerišićZlatko DalićHidžamaCupping
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
zna se i zašto /
Perišić pokazao čudne fleke na nogama, a jedan detalj mogao bi nas zabrinuti: Drži li se to Vatreni za zadnju ložu?