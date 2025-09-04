ROĐENDANSKA SLAVLJENICA /

Queen Bey doma ima dvije pčelinje košnice, 35 Grammyja i vjeruje u magičnost broja četiri

Beyonce slavi 43. rođendan: Desetak godina starijeg muža upoznala je s 18
Foto: Tumblr
Globalna superzvijezda, glazbena ikona i jedna od najutjecajnijih figura 21. stoljeća, Beyoncé Giselle Knowles-Carter, danas slavi svoj 44. rođendan.
Od djevojčice iz Houstona koja je sanjala velike snove do globalne ikone koja je promijenila lice glazbene industrije, Beyoncé je svojim talentom, predanošću i nevjerojatnom energijom obilježila više od dva desetljeća svjetske scene. Njezina priča nije samo put do uspjeha, već i inspiracija milijunima žena diljem svijeta.

Od prvih nastupa s Destiny’s Childom, preko nezaboravnih solo albuma i spektakularnih svjetskih turneja, pa sve do statusa modne i kulturne ikone, Queen Bey ostavila je neizbrisiv trag. Danas je rekorderka po broju Grammy nagrada, majka troje djece i simbol osnaživanja, koja i dalje pomiče granice umjetnosti i zabave.

Povodom njezina 44. rođendana donosimo galeriju koja otkriva njezin nevjerojatan put – od prvih dana slave do trenutaka u kojima je zauvijek promijenila svijet.

4.9.2025.
7:59
Hot.hr
BeyoncePjevačicaRođendan
