Dinamovi su se igrači pojavili u trgovačkom centru i potpuno raspametili navijače

Dinamo je otvorio Fan shop u na istoku Zagreba u trgovačkom centru City Center One.

Tom prilikom Dinamovi igrači Sandro Kulenović, Ivan Nevistić, Robert Mudražija, Luka Stojković, Gabriel Vidović, Dejan Ljubičić i Dion Drena Beljo družili su se s navijačima.

Velik broj najmlađih navijača Dinama prisustvovao je događaju. Tražio se potpis više, nastale su velike gužve, a vladala je prava dinamovska atmosfera.

