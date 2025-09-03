TRAŽIO SE AUTOGRAM VIŠE /

Dinamovi su se igrači pojavili u trgovačkom centru i potpuno raspametili navijače

Foto: Goran Stanzl/pixsell
Sandro Kulenović, Ivan Nevistić, Robert Mudražija, Luka Stojković, Gabriel Vidović, Dejan Ljubičić i Dion Drena Belja došli su na druženje s navijačima.
Dinamo je otvorio Fan shop u na istoku Zagreba u trgovačkom centru City Center One

Tom prilikom Dinamovi igrači Sandro Kulenović, Ivan Nevistić, Robert Mudražija, Luka Stojković, Gabriel Vidović, Dejan Ljubičić i Dion Drena Beljo družili su se s navijačima.

Velik broj najmlađih navijača Dinama prisustvovao je događaju. Tražio se potpis više, nastale su velike gužve, a vladala je prava dinamovska atmosfera.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Novinari su dobili priliku razgovarati s igračima. Izjave Gabriela Vidovića pročitajte OVDJE, a Dejana Ljubičića OVDJE.

U fotogaleriji pogledajte kako je to izgledalo.

3.9.2025.
21:57
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Dinamo
