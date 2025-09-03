BUDUĆA MLADA /

Tko je tajanstvena plavuša koja je osvojila našeg reprezentativca? Redovito zadivljuje zanosnim izdanjima
Foto: Instagram
Nikolina Perković dugogodišnja je partnerica Martina Erlića, a ovo joj je ljeto posebno značajno, s obzirom na to da je uspješan reprezentativac pred nju kleknuo sa zaručničkim prstenom.
Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić (27) u lipnju je zaprosio djevojku Nikolinu Perković, pritom raznježivši fotografijama emotivnih trenutaka. O atraktivnoj Zadranki malo se zna, ali jasno je da uživa u putovanjima, modi i druženju sa svojom boljom polovicom.

Nikolina redovito oduševljava zamamnim izdanjima, a u galeriji pogledajte kako izgleda buduća WAGsica!

3.9.2025.
20:06
Tko je tajanstvena plavuša koja je osvojila našeg reprezentativca? Redovito zadivljuje zanosnim izdanjima