Tko je tajanstvena plavuša koja je osvojila našeg reprezentativca? Redovito zadivljuje zanosnim izdanjima

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić (27) u lipnju je zaprosio djevojku Nikolinu Perković, pritom raznježivši fotografijama emotivnih trenutaka. O atraktivnoj Zadranki malo se zna, ali jasno je da uživa u putovanjima, modi i druženju sa svojom boljom polovicom.

Nikolina redovito oduševljava zamamnim izdanjima, a u galeriji pogledajte kako izgleda buduća WAGsica!

POGLEDAJTE VIDEO: Let u svemir jeftiniji od vjenčanja u Hrvatskoj? 'Koliko je stolica? Kad smo dobivali ponude...'