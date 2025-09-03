Voli mlađe muškarce i estetske korekcije: Kako je Vjekoslava Bach izgledala prije više od 10 godina?

Voditeljica Vjekoslava Bach (52) pred televizijskim kamerama više je od 30 godina. Iako je u posljednje vrijeme rjeđe u javnosti, još uvijek se aktivno bavi televizijskim projektima. Otvoreno je govorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula, uključujući povećanje usana i operaciju grudi, a komentari gledatelja i pratitelja na društvenim mrežama često ističu da sada izgleda bolje nego ranije. No, posljednjih mjeseci medijske stupce puni zbog veze sa čak 25 godina mlađim Antoniom Marićem, bivšim natjecateljem reality showa Superpar.