Publika pljeskala Đokovićevim promašajima, a on im slao poljupce: Na kraju pao i pobjednički ples

Najbolji tenisač svih vremena 38-godišnji Novak Đoković po 14. puta u karijeri plasirao se u polufinale US Opena, čime je izjednačio rekord Amerikanca Jimmyja Connorsa. Srpski tenisač je noćas nakon tri sata i 24 minute igre u četvrtfinalu pobijedio četvrtog nositelja Amerikanca Taylora Fritza sa 6-3, 7-5, 3-6, 6-4.

Đoković je ove godine stigao do polufinala na sva četiri Grand Slam turnira i postao je najstariji tenisač koji je to uspio u Open eri, nakon 1968. godine.

"Bilo je vrlo tijesno, meč je mogao otići i na moju, i na njegovu stranu. U ovakvim susretima nekoliko poena odlučuje pobjednika, a ja sam imao sreću što sam u drugom setu spasio nekoliko ključnih break lopti. U mnogim gemovima pokušavao sam preživjeti, borio sam se za svaku loptu. Još uvijek uživam dajući sve od sebe", izjavio je nakon meča Đoković, koji je svojoj kćeri Tari dao poseban poklon za njen osmi rođendan. Otplesao je ples iz pjesme "Soda Pop", koja je dio animiranog mjuzikla "KPop Demon Hunters".

U polufinalu Đoković će igrati protiv drugog tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza, koji je izbacio Čeha Jirija Lehečku sa 6-4, 6-2, 6-4. Đoković u dvobojima protiv Alcaraza vodi 5-4, s tim da je srpski tenisač dobio zadnja dva meča, ove godine u četvrtfinalu Australian Opena, te prošlog ljeta u finalu Olimpijskih igara u Parizu.

"Volim igrati važne mečeve na velikoj pozornici, jedino je pitanje kako će moje tijelo reagirati u sljedećih par dana. Morat ću igrati svoj najbolji tenis i nadam se da ću biti spreman za mogućih pet setova borbe", rekao je Đoković.

