Đoković 11. put pobijedio Fritza! Za ulazak u finale US Opena čega ga spektakularni meč
Đoković, koji se bori za rekordni 25. Grand Slam naslov na US Openu, spasio je 10 od prvih 11 break lopti
Novak Đoković produžio je svoju dominaciju nad Taylorom Fritzom na 11 pobjeda bez poraza, osiguravši si mjesto u 14. polufinalu US Opena i susret s Carlosom Alcarazom u petak. Na kraju je na semaforu stajalo 6-4, 7-5, 3-6, 6-4 za Novaka Đokovića.
Đoković, koji se bori za rekordni 25. Grand Slam naslov, spasio je jutros po našem vremenu 10 od prvih 11 break lopti s kojima se suočio i prkosio kvalitetnom i žilavom Amerikancu, četvrtom nositelju, u najvažnijim trenucima dok je marširao u dva seta, javlja britanski Independent.
Fritz, koji je prošle godine stigao do finala US Opena, uspio je uzeti treći set i iznuditi četvrti, ali se potom raspao pokušavajući spasiti set i ostati u meču. Nakon što je spasio dvije meč lopte, Amerikanac je napravio dvostruku servis-grešku, a Đoković je pobjegao u sigurnu luku koja mu jamči spektakularni obračun protiv Alcaraza.
Ranije se na turniru Aryna Sabaljenka plasirala u polufinale bez ijednog udarca loptice, jer je Marketa Vondrousova odustala zbog ozljede. Braniteljica naslova Sabaljenka igrat će protiv Jessice Pegula u reprizi prošlogodišnjeg finala US Opena.
I Venus Williams i Leylah Fernandez u ženskim parovima su završile svoj nastup na US Openu. Williams i Fernandez su uvjerljivo izgubile od prvih nositeljica Taylor Townsend i Katerinu Siniakovu rezultatom 2-0 u setovima. Na kraju je bilo 6-2. 6-1 za američko-češki ženski teniski par.
