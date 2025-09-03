Đoković 11. put pobijedio Fritza! Za ulazak u finale US Opena čega ga spektakularni meč

Novak Đoković produžio je svoju dominaciju nad Taylorom Fritzom na 11 pobjeda bez poraza, osiguravši si mjesto u 14. polufinalu US Opena i susret s Carlosom Alcarazom u petak. Na kraju je na semaforu stajalo 6-4, 7-5, 3-6, 6-4 za Novaka Đokovića.

Sve o US Openu čitajte na portalu Net.hr

Đoković, koji se bori za rekordni 25. Grand Slam naslov, spasio je jutros po našem vremenu 10 od prvih 11 break lopti s kojima se suočio i prkosio kvalitetnom i žilavom Amerikancu, četvrtom nositelju, u najvažnijim trenucima dok je marširao u dva seta, javlja britanski Independent.

Fritz, koji je prošle godine stigao do finala US Opena, uspio je uzeti treći set i iznuditi četvrti, ali se potom raspao pokušavajući spasiti set i ostati u meču. Nakon što je spasio dvije meč lopte, Amerikanac je napravio dvostruku servis-grešku, a Đoković je pobjegao u sigurnu luku koja mu jamči spektakularni obračun protiv Alcaraza.

Ranije se na turniru Aryna Sabaljenka plasirala u polufinale bez ijednog udarca loptice, jer je Marketa Vondrousova odustala zbog ozljede. Braniteljica naslova Sabaljenka igrat će protiv Jessice Pegula u reprizi prošlogodišnjeg finala US Opena.

I Venus Williams i Leylah Fernandez u ženskim parovima su završile svoj nastup na US Openu. Williams i Fernandez su uvjerljivo izgubile od prvih nositeljica Taylor Townsend i Katerinu Siniakovu rezultatom 2-0 u setovima. Na kraju je bilo 6-2. 6-1 za američko-češki ženski teniski par.

