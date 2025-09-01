Sabalenka ušla u 11. četvrtfinale zaredom, a Novak ima loše vijesti za svoju kćer

Ušli smo u drugi tjedan US Opena - neokrznuti su ušli Novak Đoković, Taylor Fritz i Carlos Alcaraz, no zato smo veliko iznenađenje vidjeli u ženskoj konkurenciji. Više donosi Maro Miljanić.

Niti u svom četvrtom meču na ovom izdanju US Opena, Novak Đoković nije imao nikakvih problema.

Posljednja žrtva bio je 35-godišnji Nijemac Jan-Lennard Struff. Meč je trajao manje od 2 sata, a konačni rezultat bio je 6-3, 6-3, 6-2. Đoković je tako izborio četvrtfinale i još ga 3 pobjede dijele od rekordnog 25. Grand slam naslova. No Novak se ne zamara tim brojkama.

"Ne mogu si dopustiti da razmišljam toliko daleko jer se moram fokusirati na idući meč i idući izazov", rekao je Đoković.

Đoković protiv Fritza na rođendan svoje kćeri

No u četvrtfinalu čeka ga znatno teži posao nego u bilo kojem dosadašnjem meču. Za prolazak u polufinale, Đoković će se boriti s četvrtim igračem svijeta Taylorom Fritzom, koji je također u svim mečevima na turniru pobjeđivao uvjerljivo. A da stvar bude gora, ovaj susret pada na rođendan Đokovićeve kćeri.

"Ona nije bila presretna jer ću izostati s njezine rođendanske proslave. Nemojte me podsjećati na to, molim vas. Ali pokušat ću pobijediti kad sam već ovdje. Barem da joj moja pobjeda bude dar", kazao je Đoković.

I dok sinoć u muškoj konkurenciji nije bilo iznenađenja, u ženskom turniru za senzaciju se pobrinula Čehinja Marketa Vondrousova. 60. igračica svijeta sa 6-4, 5-7, 6-2 svladala je bivšu osvajačicu Wimbledona, Kazahstanku Elenu Rybakinu. No u četvrtfinalu, Vondrousovu čeka najteža moguća protivnica – braniteljica naslova i prva na WTA ljestvici, Aryna Sabaljenka. Bjeloruskinja je noćas stigla do nevjerojatnog uspjeha. Četvrtfinale je izborila na 11 uzastopnih Grand slam turnira.

"Jako sam ponosna. Mislim da je to nevjerojatno ostvarenje, a ključ toga bilo je balansiranje života na terenu i izvan njega. Mislim da sam napravila odličan posao", rekla je Sabaljenka nakon pobjede.

A dva glavna favorita za naslov kod muškaraca, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz također sigurno marširaju prema završnici turnira. Alcaraz je već izborio četvrtfinale, a Sinner će to pokušati napraviti noćas u meču s Kazahstancem Alexandrom Bublikom.