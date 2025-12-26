Godina za pamćenje! Kako je FNC zavladao MMA scenom i što nas čeka u 2026.?

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, iza sebe ima izuzetno uspješnu i aktivnu 2025. godinu. Rasprodane arene, spektakularni nokauti i širenje izvan granica Hrvatske potvrdili su FNC-ov status apsolutnog lidera u jugoistočnoj Europi, a već najavljeni planovi za 2026. godinu obećavaju još veći iskorak na europsku scenu.

Regionalna dominacija kroz devet priredbi

FNC je tijekom 2025. godine organizirao čak devet događaja, potvrđujući svoju predanost konstantnom rastu i pružanju platforme kako za etablirane borce, tako i za nadolazeće talente. Godina je započela u veljači u Zadru, u dvorani Krešimira Ćosića, a FNC-ova karavana je zatim obišla ključne sportske dvorane u regiji. Gledatelji u ljubljanskoj Areni Stožice, beogradskoj Areni i zagrebačkoj Areni svjedočili su borbama koje su podigle ljestvicu kvalitete i produkcije.

Posebno se ističe pokretanje nove serije događaja pod nazivom "FNC Knockout". Prva takva priredba održana je 3. svibnja u Medulinu, a pružila je priliku borcima da se dokažu i izbore za mjesto na glavnim, numeriranim događajima. Koncept se pokazao uspješnim te je nastavljen u listopadu u slovenskom Mariboru, dodatno obogativši FNC-ov kalendar. Godina je kulminirala povijesnim događajem u crnogorskoj Podgorici, gdje je FNC 26 donio nezaboravnu večer borbi.

Nokauti, ratovi u kavezu i nove zvijezde

Kada se govori o 2025. godini, nemoguće je ne spomenuti trenutke koji su obilježili borilište. U prosincu, na priredbi u Podgorici, crnogorski borac Miloš Janičić šokirao je borilački svijet nokautiravši bivšeg UFC veterana Alexa "Cowboya" Oliveiru već u prvoj rundi, čime je ostvario pobjedu karijere. Na istom događaju, poljski borac Artur Sowinski ekspresno je završio meč protiv Vase Bakočevića, dok je meč između Sare Luzar Smajić i Ivane Petrović s pravom opisan kao najbolji ženski meč u povijesti regionalne scene.

Mjesec dana ranije, u Varaždinu, publika je uživala u nastupima boraca poput Kamila Kraske, koji je čudesno obranio svoj pojas, te domaćih nada Jure Jurića i Petra Blagojevića koji su upisali pobjede prekidima. Godina je bila ispunjena atraktivnim završnicama, a FNC je čak organizirao i glasanje za najbolji nokaut godine, gdje su u konkurenciji bila imena poput Marka Bojkovića, Darka Stošića i Mirana Fabjana, što samo svjedoči o količini akcije viđene u FNC-ovom kavezu.

Ambiciozan pogled prema Europi u 2026. godini

Čelnik organizacije Dražen Forgač izjavio je kako "prošla godina djeluje smiješno u usporedbi s ovom" te najavio velike promjene i daljnje širenje u 2026. godini. Planovi su već konkretizirani, a prva postaja bit će München. FNC 27 održat će se 7. veljače u dvorani Sap Garden, što predstavlja prvi FNC-ov događaj u Njemačkoj i veliki korak prema europskom tržištu.

Nakon Njemačke, FNC se vraća na dobro poznate lokacije. U travnju je na rasporedu Ljubljana, a već u svibnju Zadar će ponovno ugostiti najbolje regionalne borce. Spominju se i potencijalni povratci u Pulu i Zagreb, kao i posjet novim gradovima poput Beča. Jasno je da FNC ne namjerava usporiti. Nakon godine u kojoj su srušeni rekordi i postavljeni novi standardi, 2026. obećava još veći spektakl i utvrđivanje pozicije FNC-a kao jedne od najbrže rastućih MMA promocija na Starom kontinentu.

