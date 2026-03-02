Astrolozi posebno upozoravaju na jedan datum tijekom retrogradnog Merkura: Donosi pravi kolaps

Godina 2026. donosi nam tri razdoblja retrogradnog Merkura, no ovoga puta s jednom ključnom razlikom: sva tri ciklusa odvijat će se u vodenim znakovima, što obećava godinu obilježenu emocionalnom zbrkom, pojačanom intuicijom i starim ranama koje izlaze na površinu.

Dok se mnogi već pripremaju na uobičajene probleme u komunikaciji, tehnologiji i prometu, astrolozi ističu da jedan datum unutar prvog retrogradnog ciklusa nosi potencijal za potpuni kaos. Riječ je o danu kada će se negativni kozmički utjecaji ispreplesti i stvoriti pravu oluju.

Godina emocionalnog testa i jedan kritičan dan

Prvi val retrogradnog Merkura traje od 26. veljače do 20. ožujka 2026. i odvija se u znaku Riba. Sam po sebi, Merkur u Ribama predstavlja najgori mogući scenarij za komunikaciju. Logika i racionalno razmišljanje ustupaju mjesto snovima, iluzijama i podsvjesnim strahovima.

Informacije postaju iskrivljene, granice između istine i laži se brišu, a odluke se donose pod utjecajem emocija, a ne činjenica. Iako će cijelo ovo razdoblje biti izazovno, astrolozi upozoravaju da će 14. ožujka 2026. biti najopasniji dan, ne samo ovog ciklusa, već možda i cijele godine.

Foto: Shutterstock

Zašto je 14. ožujka toliko opasan?

Toga dana Merkur se nalazi u samom srcu svog retrogradnog hoda kroz ribe, što znači da je njegova zbunjujuća energija na vrhuncu.

No, to je samo dio priče. Kritičnost ovog datuma leži u preklapanju nekoliko negativnih astroloških aspekata koji višestruko pojačavaju uobičajeni kaos.

Prvo, Merkur će toga dana biti u izrazito napetom aspektu s Marsom, planetom akcije, agresije i impulzivnosti. Ova kombinacija stvara eksplozivnu energiju u kojoj ljudi reagiraju "na prvu", bez razmišljanja i s minimalnom dozom strpljenja.

Riječi postaju oružje, a sukobi eskaliraju iz trivijalnih nesporazuma. Drugo, ovaj se period odvija neposredno nakon pomrčine Mjeseca, što dodatno destabilizira emocionalno stanje i unosi osjećaj sudbinske težine u svakodnevne događaje.

Logika je zamagljena utjecajem riba, a fitilj je skraćen djelovanjem Marsa, stvarajući savršene uvjete za pogrešne poteze s dugoročnim posljedicama.

Problemi koji prijete tog dana

Na 14. ožujka zaboravite na uobičajene manje nesporazume. Očekuje nas potpuni kolaps komunikacije gdje će pogrešno protumačene poruke ili ton glasa dovesti do ozbiljnih svađa, kako na poslu tako i u privatnom životu.

Ljudi će biti "na rubu", a svaka kritika, pa i ona konstruktivna, doživljavat će se kao osobni napad. Zbog utjecaja riba koje donose veliku rastresenost, potpisivanje bilo kakvih ugovora ili slanje važnih dokumenata i e-mailova na ovaj dan može rezultirati fatalnim pogreškama.

Vjerojatnost iznenadnih kvarova na telefonima, računalima ili padova sustava bit će na vrhuncu, stoga izbjegavajte kupovinu nove tehnike i obavezno napravite sigurnosne kopije važnih podataka. Povećan je i rizik od prometnog kaosa, kašnjenja, gubljenja ključeva ili dokumenata te općenitog osjećaja dezorijentacije.

Zbog naglašene emocionalne energije, nije isključeno da se pojave i "duhovi prošlosti". Stare rane i bivši partneri mogu se vratiti u život, no ne radi pomirenja, već na način koji izaziva dodatnu konfuziju i bol.

Foto: Shutterstock

Kako preživjeti najgori dan retrogradnog Merkura?

Najvažniji savjet za 14. ožujka jest: ne forsirajte ništa. Odložite sve važne odluke, pregovore i potpisivanja za neki drugi dan. Prije nego što reagirate na provokaciju ili pošaljete ljutitu poruku, udahnite i brojite do deset, a najbolje bi bilo pričekati barem 24 sata.

Provjeravajte sve tri puta, od alarma na satu do adrese primatelja u e-mailu. Ako je ikako moguće, izbjegavajte putovanja i ostanite u poznatom okruženju kako biste smanjili rizik od nepredviđenih neugodnosti.