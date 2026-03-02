Unuk ajatolaha Homeinija pozvao na masovno okupljanje: 'Naši rovovi su džamije i trgovi!'

Sejed Hasan Homeini unuk osnivača Islamske Republike ajataloha Homeinija, u obraćanju javnosti pozvao je građane na stalnu prisutnost u džamijama i na gradskim trgovima, ističući da je riječ o osobnoj vjerskoj obvezi, prenosi iranski Telegram kanal, Khabar Fouri.

"Ni na trenutak ne napuštajte ulice i džamije. Naša meka moć su srca ljudi i njihova prisutnost na terenu - to nas je održalo do sada", poručio je Homeini. Dodao je da je "od danas pa do kraja rata svima pojedinačna obveza biti u džamijama" te pozvao vjernike da ih ispune.

"Naši rovovi su džamije i gradski trgovi", rekao je, ističući da "svaki trg mora biti u rukama naroda, odjevenog u crno i sa zastavom imama Huseina u rukama". Rat na Bliskom istoku pratimo uživo na našem portalu, više doznajte OVDJE.

Treći dan napada na Iran

SAD je potvrdio da i trećeg dana sukoba još uvijek bombardira Iran zračnim napadima. Teheran je ubrzo uzvratio balističkim projektilima napavši Izrael te američke vojne baze u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Jordanu.

U napadima je poginuo iranski ajatolah, Ali Hamenei i bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad. Donald Trump objavio je kako je u jednom udaru ubijeno 48 visokih iranskih dužnosnika. Nekoliko Hrvata napustilo je Iran, a Veleposlanstvo je ranije evakuirano.

Iranska nacionalna garda tvrdila je da je s četiri projektila pogodila američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln te da su ubili ili ranili preko 500 američkih vojnika. Amerikanci to negiraju. Trump tvrdi da su potopili devet iranskih ratnih brodova. Američka vojska tvrdi da je uništila sjedište snaga iranske Revolucionarne garde.

U sukob se uključila i Velika Britanija te Francuska i Njemačka koji su poručili da će "poduzeti korake" kako bi zaštitili svoje nacionalne interese i interese saveznika u regiji.

