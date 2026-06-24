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Poznati košarkaš nakon više od tisuću utakmica napušta NBA: Vraća se u domovinu

Poznati košarkaš nakon više od tisuću utakmica napušta NBA: Vraća se u domovinu
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Foto: Paul Kitagaki Jr./Zuma Press/Profimedia

Prosječno je postizao 12.8 poena po utakmici uz devet skokova, 1.4 asistenciju i jednu blokadu.

24.6.2026.
10:14
Hina
Paul Kitagaki Jr./Zuma Press/Profimedia
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Jonas Valančiunas, 34-godišnji litavski košarkaš, okončao je dugotrajnu NBA karijeru te je spreman završnu igračku fazu provesti u domovini.

Nekoliko američkih medija navelo je da Valančiunas napušta Denver, a službeni će se razlaz dogoditi 8. srpnja. Tada će sve biti spremno za njegov povratak u Litvu, odnosno u Žalgiris s kojim bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor.

Najdublji trag u NBA ligi Valančiunas je ostavio u Torontu koji ga je na draftu 2011. godine uzeo kao peti izbor. U kanadskom klubu je Litavac igrao od 2012. do 2019., a potom je još nastupao za Memphis, New Orleans, Washington, Sacramento i na kraju tijekom 2025. i 2026. za Denver.

Na početku karijere Valančiunas nikada nije igrao za Žalgiris već je bio član Perlasa i Lietuvos Rytasa.

U NBA ligi Valančiunas je proveo 14 sezona te je ukupno skupio čak 1002 utakmice. Prosječno je postizao 12.8 poena po utakmici uz devet skokova, 1.4 asistenciju i jednu blokadu.

Prošle sezone Žalgiris je igrao u četvrtfinalu Eurolige gdje je s 1-3 u seriji ispao od Fenerbahcea.

Jonas ValanciunasNbaDenver Nuggets
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