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KRAJ ERE U MILWAUKEEJU /

NBA bomba pred ponoć: Giannis napušta Buckse nakon 13 godina!

NBA bomba pred ponoć: Giannis napušta Buckse nakon 13 godina!
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Prema ESPN-u, prvom mediju koji je objavio vijest, Antetokounmpou će se u Miamiju pridružiti Bobby Portis

23.6.2026.
9:04
Sportski.net
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Grčki košarkaš Giannis Antetokounmpo, bit će u ponedjeljak navečer razmijenjen iz svoje dugogodišnje franšize, Milwaukee Bucksa, u Miami Heat, dok su Minnesota Timberwolves razmijenili Juliusa Randlea u Brooklyn Netse, pišu američki mediji. 

Antetokounmpo, grčki 31-godišnji košarkaš, MVP 2019. i 2020. godine, igrat će tek za svoju drugu NBA franšizu od 2013. i pojačati nade Heata za naslov, budući da nisu podigli trofej od 2013. godine. 

Prema ESPN-u, prvom mediju koji je objavio vijest, Antetokounmpou će se u Miamiju pridružiti Bobby Portis, u zamjenu za Tylera Herra, Kel'ela Warea i Jaimea. Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis i izbor na draftu.

Očekuje se da će razmjena, oko koje su se obje franšize dogovorile, biti finalizirana 6. srpnja, izvještava ESPN, što bi potencijalno moglo uključiti i druge momčadi u dogovor.

Antetokounmpo, koji se u Miamiju pridružuje All-Star napadaču Bamu Adebayu, prošle je sezone odigrao samo 36 utakmica (27,6 koševa) zbog nekoliko lakših ozljeda (list, aduktori, gležanj, koljeno).

Istovremeno su Minnesota Timberwolves razmijneili Juliusa Randlea i izbor prvog kruga drafta u Brooklyn Netse u sklopu razmjene tri NBA tima u kojoj sudjeluju Chicago Bullsi.

Prema pisanju više medija, Minnesota je Netsima prodala Randlea i 28. izbor na draftu u utorak za 33. izbor.

Brooklyn je poslao centra Nica Claxtona u Chicago Bullse, koji su zauzvrat poslali napadača Mouhamadoua Gueyea u Minnesotu. Timberwolvesi će se navodno odreći Gueyea.

Randle (31) bi trebao zaraditi 33,3 milijuna dolara u nadolazećoj sezoni, a ima opciju igrača za 35,8 milijuna dolara za sezonu 2027./28.

Trostruki All-Star igrač prošle je sezone u prosjeku postizao 21,1 poen, uz 6,7 skokova i 5,0 asistencija. U 12-godišnjoj NBA karijeri s Los Angeles Lakersima (2014./15. do 2017./18.), New Orleans Pelicansima (2018.-19.), New York Knicksima (2019.-20. do 2023.-24.) i Minnesotom (2024./25. do 2025./26.), u prosjeku je postizao 19,2 poena, uz 8,9 skokova i 3,9 asistencija.

Randle je izabran za igrača NBA lige koji je najviše napredovao u sezoni 2020./21.

Giannis AntetokoumpoMilwaukee BuckseNba
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