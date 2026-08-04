Rijeci u Hrvatskoj prijeti prestanak toka: 'Uočeno je izrazito usporeno tečenje

Unatoč dugotrajnom toplinskom valu i izostanku značajnijih oborina, stanje na vodotocima Varaždinske županije zasad je stabilno, no rijeka Plitvica pokazuje znakove mogućeg skorog prestanka površinskog toka, izvijestile su u utorak Hrvatske vode.

"Hrvatske vode pojačano prate stanje na vodotocima, razine podzemnih voda i lokacije ispuštanja pročišćenih otpadnih voda, a svakodnevnim terenskim obilascima i mjerenjima nastoje pravodobno reagirati na moguće pogoršanje hidroloških prilika", ističe se u priopćenju.

Na rijeci Bednji jutros su izmjereni niski vodostaji, no terenskim obilascima utvrđeno je kontinuirano tečenje vodotoka sa zadovoljavajućim protokom, zbog čega se ocjenjuje da rijeka i dalje održava biološki minimum unatoč dugotrajnoj suši.

Dodatnu sigurnost predstavlja akumulacijsko jezero Trakošćan, u kojem je oko 120.000 kubičnih metara vode iznad kote preljeva. Hrvatske vode po potrebi mogu kontrolirano ispuštati tu količinu kako bi povećale protok Bednje i očuvale riblji fond te druge vodene organizme.

Usporeno tečenje na rijeci Plitvici

Za razliku od Bednje, na rijeci Plitvici u naselju Selnik uočeno je izrazito usporeno tečenje, uz pokazatelje mogućeg skorog prestanka površinskog toka. Ističe se da na toj rijeci trenutačno ne postoje dodatne mogućnosti osiguravanja biološkog minimuma jer uzvodno nema akumulacija iz kojih bi se mogla ispuštati voda.

Direktor Hrvatskih voda za sliv Mure i gornje Drave Milan Rezo navodi da je upravo zato važna realizacija projekta akumulacije Grabušnica.

"Hrvatske vode ishodile su lokacijsku dozvolu za izgradnju retencijskog prostora Grabušnica ukupnog volumena približno milijun kubnih metara", naglasio je Rezo dodajući da će to u budućnosti omogućiti održavanje bioloških minimuma tijekom sušnih razdoblja te zadržavanje velikih količina vode radi zaštite od poplava.

Na rijeci Dravi, u suradnji s HEP-om, i dalje se provodi propisani režim ispuštanja kojim se osigurava biološki minimum u starom koritu rijeke, dok razine podzemnih voda zasad ne bilježe značajnije promjene. Hrvatske vode navode i da dosadašnje kontrole lokacija ispuštanja pročišćenih otpadnih voda nisu pokazale okolnosti koje bi zahtijevale izvanredne mjere.