Dunav srušio stoljetni rekord, rekordno niska i Drava! 'Ovi događaji će postati sve češći'

Rekordno niske razine vode u Dunavu nastavljaju stvarati probleme diljem jugoistočne Europe. Mađarska nuklearna elektrana Paks u noći na utorak bila je samo nekoliko milimetara od potpunog zatvaranja, potvrdio je mađarski premijer Péter Magyar.

"Oko 1.30 ujutro bili smo na nekoliko milimetara od potpunog gašenja elektrane Paks, no onda je vodostaj prestao padati i do jutra se podigao za 1,5 centimetara. Posljednja turbina trenutačno radi sigurno", objavio je Magyar.

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Nuklearna elektrana Paks smještena je stotinjak kilometara južno od Budimpešte. Njezina četiri reaktora, puštena u pogon između 1982. i 1987. godine, osiguravaju gotovo polovicu ukupne električne energije u zemlji.

Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, postrojenje je već radilo sa smanjenim kapacitetom od nešto više od deset posto. U pogonu je bio samo jedan od četiri reaktora, piše The Guardian.

Mađarska vlada je u ponedjeljak uvela hitne mjere štednje. Mjere su uključivale obvezna smanjenja potrošnje za velike industrijske potrošače i gašenje dekorativne rasvjete na javnim zgradama. Ministar energetike István Kapitány izjavio je kako su mjere uštede uspjele sniziti potrošnju i održati mrežu stabilnom.

'Ovi događaji će postati sve češći'

Nije Mađarska jedina zemlja čija je energetska sigurnost ugrožena zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. U Rumunjskoj je vojska minirala stijene kako bi preusmjerila tok Dunava i tako osigurala dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda.

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Nakon kontrolirane eksplozije, vodostaj Dunava je u noći s ponedjeljka na utorak porastao za oko dva centimetra, piše Stirile Pro TV.

Nacionalna uprava rumunjskih voda u utorak je nastavila s potapanjem teglenica u Dunav, a krajnji je cilj da razina Dunava naraste za 10 do 12 centimetara.

Francuska je morala smanjiti proizvodnju u nekoliko svojih nuklearnih elektrana jer je temperatura rijeka Garonne i Rhône premašila granice dopuštene za ispuštanje rashladne vode.

Bugarska je zabrinuta zbog moguće ugroze rada nuklearne elektrane Kozloduj, koja se također nalazi na Dunavu.

Stručnjaci upozoravaju da će, s porastom globalnih temperatura, ovakvi događaji postajati sve češći, zbog čega će dugoročne strategije prilagodbe biti ključne za osiguranje stabilnosti opskrbe energijom.

Rekordno niski vodostaji na istoku Hrvatske

Na istoku Hrvatske vodostaju Drave, Dunava i drugih vodotoka su na rekordno niskim razinama. Značajne promjene vodostaja ne očekuju se slijedećih pet do sedam dana.

Na pojedinim mjernim postajama ovoga ljeta zabilježene su najniže vrijednosti otkad postoje mjerenja, a Drava je u kratkom razdoblju čak tri puta dosegnula novi minimalni zabilježeni vodostaj, objavile su Hrvatske vode.

Unatoč povećanoj potrošnji vode, javni isporučitelji vodnih usluga na području nadležnosti Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu trenutačno nemaju problema s izdašnošću vodocrpilišta niti s kvalitetom vode za javnu vodoopskrbu.

Prema raspoloživim prognozama i stanju u slivovima Drave i Dunava tijekom sljedećih pet do sedam dana ne očekuju se značajnije promjene vodostaja, istaknuo je Mario Spajić, zamjenik direktora Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Hrvatskih voda.

Na Dravi će manje oscilacije i dalje biti uvjetovane radom hidroelektrana, no vodostaj će ostati u području izrazito niskih vrijednosti. Slična situacija očekuje se i na Dunavu, gdje zasad nema naznaka značajnijeg porasta vodostaja.

Izrazito niski vodostaji prisutni su i na manjim vodotocima, među kojima su Vuka, Karašica, Vučica i Baranjska Karašica, kao i na brojnim kanalima. Ovakve hidrološke prilike neuobičajene su za ljetne mjesece jer je režim rijeke Drave prirodno obilježen povećanim protocima tijekom lipnja i srpnja uslijed otapanja snijega i oborina u uzvodnom dijelu sliva, ističu iz Hrvatskih voda.

Niski vodostaji otežavaju plovidbu

Visoke temperature zraka utječu i na temperaturu vode, koja na pojedinim lokacijama doseže oko 26 °C i više. Takvi uvjeti dodatno opterećuju vodene ekosustave te nepovoljno djeluju na biljni i životinjski svijet. Posljedice su vidljive i u poljoprivredi, gdje visoke temperature i nedostatak vlage ubrzavaju isušivanje tla.

Niski vodostaji otežavaju i riječnu plovidbu. Plovidba Dunavom i dalje je moguća, ali uz ograničenja u opterećenju plovila, dok su uvjeti na pojedinim dionicama Drave znatno zahtjevniji.

Povlačenje vode na mnogim je mjestima otkrilo dijelove riječnog korita, pješčane sprudove i različite potopljene predmete. Nedavno je kod Osijeka zbog rekordno niskog vodostaja pronađena i neeksplodirana eksplozivna naprava, što dodatno potvrđuje da kretanje riječnim koritom može predstavljati ozbiljnu opasnost. Hrvatske vode stoga pozivaju građane da izbjegavaju hodanje po sprudovima i izloženim dijelovima korita te da se pridržavaju upozorenja nadležnih službi.