Pisalo se da je Kovačić otpisan u Cityju: Evo što je on rekao

Nakon odlaska Pepa Guardiole iz Manchester Cityja i dolaska Enza Maresce, engleski su mediji izvještavali kako se na plavoj strani Manchestera više ne računa na Matea Kovačića i kako je u potrazi za novim klubom.

Međutim, hrvatski je reprezentativac to demantirao u intervjuu za BBC Sport. "Nisam osjetio nikakvu sumnju s njihove strane. Razgovarao sam s njima i rekli su mi da računaju na mene – bilo mi je važno to čuti od njih", kazao je Kova. "A sada, kao što sam rekao, na igračima je da pokažu svoje najbolje izdanje jer, ako igraš dobro, trener će ti dati prednost".

Rodri se oporavlja od operacije. Na poziciji u sredini terena, osim Kovačića, Građani imaju Reijndersa, Nicu Gonzaleza i novo skupocjeno pojačanje, Elliota Andersona. Igrao sam i s Rodrijem i bez njega. Dakle, budući da ga sada nema, naravno da mogu popuniti tu poziciju, ali vidjet ćemo kada će se vratiti", rekao je Kova i govorio o pojačanju Andersonu.

"Mislim da donosi mnogo kvalitete i fizičke snage jer je pokazao da može puno trčati te da je dobar s loptom i bez nje. Mlad je, tako da u Cityju još može puno napredovati, i mislim da je to sjajno pojačanje za nas", rekla je hrvatska osmica.