Odigrao je odličnu utakmicu za Hrvatsku i onda se potpuno slomio: Svi su ga tješili

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je u petak u noći po našem vremenu, u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, nakon poraza od Portugala u Torontu rezultatom 2-1 (0-0).

Hrvatska je povela pogotkom Ivana Perišića u 53. minuti, no Portugal je preokrenuo. Cristiano Ronaldo izjednačio je u 68. minuti iz jedanaesterca, a Gonçalo Ramos donio pobjedu u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedile su suze hrvatskih nogometaša. Mateo Kovačić ridao je poput djeteta. Bilo mu je vrlo teško jer odigrao je odličnu utakmicu. Možda i jednu od boljih u hrvatskom dresu. Tješili su ga i Modrić i Dalić kao i portugalski kolege. Prizore možete pogledati u fotogaleriji.