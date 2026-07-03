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MATEOVE SUZE /

Odigrao je odličnu utakmicu za Hrvatsku i onda se potpuno slomio: Svi su ga tješili

Odigrao je odličnu utakmicu za Hrvatsku i onda se potpuno slomio: Svi su ga tješili
Foto: Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Mateo Kovačić bio je neutješan nakon poraza od Portugala.
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Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je u petak u noći po našem vremenu, u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, nakon poraza od Portugala u Torontu rezultatom 2-1 (0-0).

Hrvatska je povela pogotkom Ivana Perišića u 53. minuti, no Portugal je preokrenuo. Cristiano Ronaldo izjednačio je u 68. minuti iz jedanaesterca, a Gonçalo Ramos donio pobjedu u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. 

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedile su suze hrvatskih nogometaša. Mateo Kovačić ridao je poput djeteta. Bilo mu je vrlo teško jer odigrao je odličnu utakmicu. Možda i jednu od boljih u hrvatskom dresu. Tješili su ga i Modrić i Dalić kao i portugalski kolege. Prizore možete pogledati u fotogaleriji.

3.7.2026.
7:01
Sportski.net
Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Mateo KovačićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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