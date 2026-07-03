Nismo samo mi u šoku! Svjetski mediji pišu: 'Hrvatska i Luka nisu zaslužili ovakav kraj'

Zavjesa je pala, čin je gotov, uzbuđenje je splasnulo jer su Vatreni ispali. San o novom velikom pohodu hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu rasplinuo se u dramatičnoj, gotovo filmskoj noći u Torontu. Nakon 103 minute nevjerojatne borbe, emocija, preokreta i sudačkih kontroverzi, Portugal je slavio s 2-1 i poslao Vatrene kući. Portugal se izvukao, spasio, prošao kroz ušicu igle, za dlaku... Nakon ovog, trebali bi Svevišnjem zapaliti, ne jednu, nego bar 20 svijeća, ako ne i više...

Poraz koji boli

Bio je to poraz koji boli, ne samo zbog načina na koji je došao, golom u sudačkoj nadoknadi i poništenim izjednačenjem u posljednjim sekundama, već i zato što je gotovo sigurno označio kraj puta za jednu od najvećih generacija u povijesti hrvatskog sporta. Tuga Luke Modrića nakon posljednjeg sučevog zvižduka rekle su sve. Bio je to oproštaj jedne ere, gorak i nepravedan, ali istovremeno i podsjetnik na sve ono što su nam ovi nogometni velikani pružili.

Utakmica koja je ponudila sve, od taktičkog nadmudrivanja do otvorenog rata na terenu, ostat će upamćena kao jedan od klasika ovog turnira, ali za hrvatske navijače nosit će vječni ožiljak onoga što je moglo biti.

Tri puta Vatreni ostali bez gola

Hrvatska je u toj utakmici čak tri puta ostala bez gola zbog zaleđa. Najviše boli poništeni pogodak Joška Gvardiola u samoj završnici, kada je već izgledalo da je izjednačenje stiglo. Slavlje je kratko trajalo, a VAR je, uz tehnologiju u lopti i minimalan dodir Igora Matanovića te milimetarsko zaleđe Marija Pašalića, presudio da pogotka nema. Nekoliko centimetara ponovno je odlučilo sudbinu Hrvatske.

Guardian, BBC, L'Equipe, El Pais, Marca...

Britanski Guardian naglasio je VAR dramu i ulogu tehnologije u završnici susreta. Istaknuli su da je Hrvatska povela preko Perišića, da je Ronaldo izjednačio iz kaznenog udarca nakon VAR provjere, te da je Ramos u 94. minuti glavom donio pobjedu Portugalu. Posebno su izdvojili situaciju s Gvardiolom, čiji je pogodak poništen nakon detaljne provjere, iako je Hrvatska već slavila izjednačenje. U izvještajima se spominje i Diogo Costa, koji je nizom obrana držao Portugal u igri, uključujući i situaciju u kojoj je Kovačić pogodio vratnicu.

BBC ističe kako je završetak susreta Portugala i Hrvatske bio kaotičan.

Francuski L’Equipe naglasak stavlja na junaka utakmice, Gonçala Ramosa, ali i poništen gol, dok španjolski i drugi mediji posebno ističu VAR kao ključni faktor susreta.

Foto: Chris Young/PA Images/Profimedia

Španjolski El País piše da je tehnologija poništila Ronaldov gol, ali i tri hrvatska pogotka, među njima i onaj Gvardiolov u samoj završnici, te najavljuje Portugalov okršaj sa Španjolskom.

Cadena SER navodi da Portugal nije bio uvjerljiv, ali je bio učinkovit u ključnim trenucima, dok je Hrvatska u nastavku podigla razinu igre i ozbiljno prijetila.

Marca pak piše kako Hrvatska i Luka Modrić nisu zaslužili takav kraj, s golom u sudačkoj nadoknadi i drugim poništenim u produžetku.

"I to na najokrutniji mogući način, jer je Hrvatska imala vremena izjednačiti u 103. minuti . Gvardiol je izazvao euforiju, koju su VAR i Eskås brzo ugasili kontroverznom odlukom", stoji u tekstu.

The Sun ističe Ronaldovu borbu za naslov i hrvatsko razočaranje zbog poništenih golova, a Sky Sports kroz statistiku pokazuje koliko je utakmica bila izjednačena, uz brojne prilike i četiri zaleđa Hrvatske. Također, spominju i VAR dramu.

ESPN ostaje sažet, ali priznaje dramatičan rasplet u kojem je Hrvatska bila vrlo blizu izjednačenja. Yahoo Sport navodi kako je utakmica bila prekinuta u posljednjim sekundama nakon što su razni predmeti završili u terenu i navodi kako je Matanović u zaleđu dirao loptu prije pogotka Gvardiola.

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

CBS piše kako je VAR donio kontroverznu odluku pred kraj susreta.

Njemački Bild podsjeća da je Portugal u prvom dijelu djelovao konkretnije, dok je Hrvatska tek u nastavku zaigrala opasnije i preokrenula tijek susreta.

Drama za pamćenje

Na kraju, Portugal prolazi dalje nakon jedne od najdramatičnijih utakmica turnira. Ronaldo je iz jedanaesterca držao svoju momčad u igri, Ramos je u nadoknadi postao junak, a Diogo Costa jedan od ključnih igrača susreta. Hrvatska turnir završava s velikim žaljenjem, nakon slabijeg prvog dijela, snažnog povratka u nastavku, tri poništena gola i brojnih prilika koje su mogle odvesti utakmicu u produžetke. VAR, zaleđa i nekoliko centimetara presudili su u večeri u kojoj je Hrvatska bila vrlo blizu nastavka puta.