Luka Modrić žestoko opleo po sucima: 'Smetaju me te stvari'

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nije skrivao razočaranje nakon poraza od Portugala, ali niti ogorčenje nekim sudačkim odlukama.

"Utakmicu možemo sagledati u dva dijela, prvo poluvrijeme nismo bili na našem najboljem nivou. Dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu. Jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo to prije završiti, ali jednostavno nismo uspjeli. Dosta smo se ispromašivali, onda su dogodile neke stvari koje su meni nevjerojatne. Teško je nešto sada pametno reći, još vruć nakon utakmice. Ne želim nešto krivo reći. Zaslužili smo više," kazao je Modrić.

Modrić je komentirao zadnji gol Joška Gvardiola koji je poništen zbog zaleđa.

"Sudac je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke i videa. Nigdje se ne vidi da on dira loptu. Tako da po meni, ako ne dirao loptu, nije bilo zaleđe."

Modrić je istaknuo kako je u svlačionici vladalo veliko razočaranje.

"Mislim da smo zaslužili puno više, ali neke stvari na njih su išle u korist. Taj jedanaesterac... mislim da je bilo obrnuto da se VAR nikada ne bi uključivo. Ja sam za taj VAR govorio, kada se uveo da mi se ne sviđa, poslije je za neke stvari bio dobar, ali ga krivo koriste ili ga koriste na način gledajući selektivno ili gledajući veličinu ekipe. Po meni VAR se treba aktivirati ako je 200 posto neka greška, ali ne kada je u sivoj zoni. Danas jedanaesterac nije bio. Ne možeš ga suditi na ovakvoj utakmici. To me nervira jer uvijek ide našu štetu Što je tu? Idemo dalje, nećemo se sad vaditi na to. Samo me te neke stvari smetaju, jer ti odlučuju sudbine, odlučuju ti raspoloženje za sve što radiš, što se odričeš, trgaš se, boriš se. Krivo ti je."

Dio igrača nije mogao sakriti suze nakon poraza.

"Mateo, Pero i drugi, to je pokazatelj tih emocija što nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu. Kada izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško ti to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliku imamo podršku, koliko nas ljudi prati i voli. Nije jednostavno suzdržati emocije kao što se vidjelo na Mateu, na Peri i na drugima još."

Istaknuo je kako "Vatreni" mogu biti ponosni kako su odigrali utakmicu protiv jakog suparnika.

"Možemo biti ponosni kako smo odigrali, kako smo se borili, kako smo predstavili Hrvatsku, pogotovo u drugom poluvremenu. To je Hrvatska koju svi znaju i zašto smo tako cijenjeni i voljeni u svijetu. Sada se treba resetirati."

Modrić je usporedio šokantan poraz od Turske na EP-u 2008 i večerašnji protiv Portugala.

"Ne znam što je teže od 2008. Teško će biti što teže od toga. I sada je teško, ali to je nogomet. Porazi i pobjede su sastavni dio ovoga čime se bavimo, zato je toliko zanimljivo, zato ga svi vole, jer puno ima emocija," kazao je na kraju.

Na koncu se postavilo pitanje nastavka njegove karijere u hrvatskom dresu.

"Nije vrijeme da se o tome priča, brzo ćete sve znati," poručio je na kraju.