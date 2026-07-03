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DVIJE LEGENDE /

Cristiano Ronaldo biranim riječima govorio o Modriću nakon izbacivanje Hrvatske

Cristiano Ronaldo biranim riječima govorio o Modriću nakon izbacivanje Hrvatske
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Posebnu počast Ronaldo je odao hrvatskom kapetanu Luki Modriću

3.7.2026.
4:27
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Kapetan portugalske nogometne reprezentacije Cristiano Ronaldo bio je strijelac prvog pogotka svoje momčadi u dramatičnoj 2-1 pobjedi protiv Hrvatske u 16-ini finala Svjetskog prvenstva kada je realizirao 11-erac za 1-1.

Bio je to njegov čak 146. reprezezntativni gol u 232. nastupu, a u obje je te kategorije svjetski rekorder. Nakon susreta je kazao:

"Bila je ovo teška utakmica. Znali smo da je Hrvatska fantastična momčad. U prvom poluvremenu smo dominirali, a u drugom nas je malo uhvatila panika nakon primljenog gola. Nakon što mi je poništen gol zbog zaleđa pozvali smo navijače da nam pomognu, a nakon izjednačenja iz penala stvari su opet bile bolje za nas. Mislim kako smo zaslužili pobjedu."

Posebnu počast Ronaldo je odao hrvatskom kapetanu Luki Modriću s kojim je šest godina bio suigrač u madridskom Realu:

"S Lukom sam godinama igrao, gotovo smo vršnjaci. Mislim kako je on nogometna legenda jer još uvijek igra i i igra jako dobro. To je nevjerojatno."

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Luka ModrićCristiano Ronaldo
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