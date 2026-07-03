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Regija burno ispratila ispadanje Hrvatske: 'Tehnologija presudila. Dlaka poslala Hrvate kući'

Regija burno ispratila ispadanje Hrvatske: 'Tehnologija presudila. Dlaka poslala Hrvate kući'
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Foto: Kamil Krzaczynski/AFP/Profimedia

Bila je to uistinu šokantna i dramatična utakmica

3.7.2026.
4:15
Sportski.net
Kamil Krzaczynski/AFP/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu.

Bila je to uistinu šokantna i dramatična utakmica koju su odlučile nijanse. I mediji u regiji su burno popratili utakmicu. "Što ste uradili od nogometa: Senzor i dlaka Matanovićeve kose poslali Hrvate kući", piše bosanskohercegovački SportSport

"Portugal pobjednik trilera, VAR poništio gol Hrvatske u nadoknadi", pisao je u naslovu srpski SportKlub. "Meč je odlučen poslije prave drame u samom finišu - Portugal je do preokreta došao u 90+4, da bi u 90+13 tehnologija "presudila" Hrvatima", stoji u njihovu tekstu. 

"Portugal poslao hrvate doma: Ovako surov kraj nitko nije doživio! Vatrenima poništen gol u posljednjim sekundama", piše srpski Kurir Sport

"VAR izbacio Hrvatsku s Mundijala 2026: Cristiano Ronaldo će zauvijek pamtiti penal i poništen gol", piše u naslovu srpski Mondo Sport. "Zlatna rezerva Ramos u 94. minuti za pobjedu Portugala i oproštaj Hrvatske", napisao je slovenski 24ur.com

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Portugalska Nogometna ReprezentacijaReakcije Medija
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