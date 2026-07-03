Stranci zasuli naše društvene mreže: 'Hrvatska je pokradena, Modrić nažalost nije Cristiano'

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu.

Utakmica je izazvala i brojne komentare na društvenim mrežama.

"Kakva pljačka!", "Javljam se iz Francuske. Hrvatska je opljačkana večeras", "Ono je zaleđe zbog njegove kose", "Hrvatska je bila sedam puta bolja od Portugala, ali Modrić nažalost nije Cristiano", "Javljam se iz Perua, Hrvatska je večeras pokradena", "Onaj penal je kao razmaženo dijete", "Ako napadač između tri stopera zabije onakav gol kakav smo primili nismo ni zaslužili dalje, Gvardiol u igri jedva minutu i ne može skočiti", "Ubili ih ko mraz paprike, pokrali nas k'o Sanader MOL", "Hrvatska je pokradena", samo su neki od brojnih komentara.