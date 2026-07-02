Dalić prelomio i donio veliku odluku oko osporavanog Vatrenog: S ovih 11 napadamo Portugal?

Pred nama je veliki dvoboj šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva između Portugala i Hrvatske, susret koji donosi visoki ulog, vrhunsku kvalitetu i nogometnu dramu od prve do posljednje minute. Tekstualni prijenos utakmice pratite u petak od 01:00 ujutro na portalu Net.hr.

Šesnaestina finala Svjetskog prvenstva 0 Portugal : 0 Hrvatska

Pratimo sve ključne trenutke, emocije s tribina i napetost koja će rasti kako se utakmica bude bližila raspletu. Bit će to večer puna uzbuđenja, navijačke euforije i neizvjesnosti. Ovo je tekstualni prijenos koji se ne propušta i koji će, kako stvari stoje, biti uzbudljiviji nego ikad. Pripremite tipku za refresh jer ćemo na jedinstven način tekstualno prenositi utakmicu.

Sportske novosti su uoči utakmice doznale s kojim će sastavom Hrvatska istrčati u Torontu protiv europskog Brazila, kako zovu Portugal u nogometu. Hrvatska će protiv Portugala igrati u istom početnom sastavu kao protiv Gane. U formaciji 4-2-3-1 to je momčad: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, P. Sučić, Baturina – Budimir.

Foto: Kumala/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Postojala je određena dvojba, tvrdi SN, oko obrambene linije, ponajprije vezana uz Marina Pongračića, no izbornik i stožer odlučili su mu ponovno dati povjerenje.

Joško Gvardiol ostao je na klupi, što se može tumačiti njegovom trenutnom formom i nedostatkom kontinuiteta, a uočeni su i problemi u koncentraciji tijekom ranijih nastupa. Ipak, postoji velika mogućnost da će dobiti priliku tijekom utakmice, uz očekivanje da svojim doprinosom podsjeti na svoje najbolje partije.

U užem krugu kandidata za stopersku poziciju bio je i Duje Ćaleta-Car. Od Pongračića se, prije svega, traži sigurna i koncentrirana igra bez pogrešaka kakve je povremeno znao raditi u prošlosti.