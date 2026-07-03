Ne pamtimo je u ovakvom izdanju: Kolinda zablistala kao nikad, a pogledajte tko je u pratnji

Hrvatska se u Toronto vratila na utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva na okršaj protiv Portugala.

Niti toplinski val, koji posljednja dva dana trese Toronto, nije mogao zaustaviti hrvatske navijače koji su se sjajno zabavljali uoči susreta 16-ine finala Svjetskog prvenstva u Torontu.

Atmosfera u Torontu uoči utakmice je na vrhuncu. Prkoseći žestokom valu vrućine, hrvatski i portugalski navijači sjajno se zabavljaju. U Torontu i okolici velike su hrvatske i portugalske zajednice, pa je središte najvećeg kanadskog grada "išarano" crveno-bijelim kvadratićima i crveno-zelenim portugalskim zastavama.

Kao i prije utakmice protiv Gane, hrvatski navijači su imali bazu u blizini stadiona GMO Field u "Hrvatskoj kući". "Croatia House" je smještena u Toronto Event Centru, a navijači su se i ovoga puta okupili u velikom broju, zabavljavši se uz hrvatske hitove, hranu i piće.

Dio ih je zauzeo i obližnji park kako bi u hladu dočekali "vrući dvoboj". Ponovo je razvijena i navijačka zastava, ovoga puta s nešto drugačijom rutom.

S druge strane Portugalci su se okupili u Stanley Parku odakle je krenuo korteo prema Coronation Parku.

Policija je u središtu grada zatvorila veliki broj ulica zbog "velikog broja pješaka", a vatrogasci su pokušali olakšati navijačima prskajući ih vodom kako bi se barem malo ohladili.

Postavljene su i postaje s "vodenom maglicom" kako bi se navijači mogli rashladiti.

Policija je morala zatvoriti i prostor ispred hotela u kojem je bila smještena portugalska delegacija, jer su navijači doslovno kampirali kako bi možda vidjeli Cristiana Ronalda i njegove suigrače.

Navijači su upozoreni kako je letenje dronovima zabranjeno oko stadiona, te navijačke zone, dododavši kako je do sada 20 osoba optuženo u Torontu zbog dizanja dronova.

"Letenje dronom je ilegalno. Neka nebo bude čisto i neka turnir završi sjajno, Toronto. Dronove ostavite kod kuće," objavila je policija na X-u.

Ulaznice za utakmicu su rasprodane na službenim stranicama FIFA-e. Međutim, neke su ulaznice još uvijek dostupne na web stranicama za preprodaju, ali cijene daleko premašuju njihovu početnu nominalnu vrijednost između 335 i 875 dolara.

Na StubHubu, najjeftinije ulaznice u ponudi koštaju 2.726 dolara, dok se najskuplje mjesto prodavalo za 11.963 dolara. Na SeatGeeku je najjeftinije dostupno sjedalo 2.365 dolara, a najskuplje 9.736 dolara.

Sve skupa se preselilo na stadion gdje je među hrvatskim navijačima posebnu pozornost privukla i Kolinda Grabar-Kitarović.