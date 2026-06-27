Vade se mobiteli, popravljaju se kravate: Svi gledaju u Kolindu, a pazite s kim je sve u društvu

Hrvatska je u trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva odigrala protiv Gane odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu.

Stadion Lincoln Financial Field u Philadelphiji prima 70.000 navijača, a skoro pola je u hrvatskim bojama. Na tribine stadiona stigli su i brojni poznati. Tko je sve bio gore pogledajte u galeriji.

Kolinda Grabar Kitarović ponovno je privukla veliku pozornost na sebe, a društvo su joj pravili i drugi uzvanici. Bivša predsjednica u Philadelphiju je stigla jučer, a u Americi će biti do 21. srpnja.

Naši su okupirali poznati grad u državi Pennsylvania, a iako je cijeli dan padala kiša, vrijeme se konačno 'popravilo' uoči samog početka susreta.

Spomenimo i kako Ivan Perišić igra za Hrvatsku 20. put na Svjetskom prvenstvu, a svi nastupi su bili u prvoj postavi; jedini vanjski igrači koji su nastupili više puta, sa 100% nastupa u prvoj postavi, su Paolo Maldini (23), Diego Maradona (21) i Uwe Seeler (21).