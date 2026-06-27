Hoblanje, sečkanje korzija, žaganje: Ne znate što to znači? Odmorite dušu i pogledajte

Leskovski dani u Leskovcu u Općini Štrigova u usbotu su u 10 sati službeno započeli svoje četvrto izdanje, ponovno pretvarajući ovo malo mjesto u središte tradicije i prikaza nekadašnjeg seoskog života, javlja eMedjimurje.

Manifestacija i ove godine okuplja mještane i posjetitelje koji imaju priliku vidjeti kako su se nekada obavljali brojni teški i zahtjevni poslovi na selu.

U okviru Leskovskih dana posjetitelji su mogli vidjeti rad tradicionalne mašinare, kao i sečkanje korzija, žaganje na stari i novi način, izradu binta, košnju te hoblanje. Sve su to poslovi koji su nekada bili sastavni dio svakodnevice, a danas se rijetko mogu vidjeti u praksi.

Posebno je zanimljivo kako se kroz ovu manifestaciju prenosi znanje i podsjeća na život kakav je nekad bio, kada su se ljudi oslanjali na vlastite ruke, zajednički rad i jednostavne alate.

Danas, iako sve izgleda kao prikaz tradicije, organizatori ističu kako je riječ o fizički vrlo zahtjevnim poslovima, osobito u uvjetima velikih vrućina koje su obilježile današnji dan.

Unatoč tome, posjetitelja ne nedostaje, a program i dalje traje te svi zainteresirani još uvijek stignu doći i pogledati prikaz starih zanata. Organizatori su se pobrinuli i za najmlađe, pa su tako postavljeni gumeni napuhanac te mali bazeni za osvježenje, što djeci omogućuje zabavu i predah od vrućine. Uz to, posjetiteljima su dostupni i štandovi s hranom i pićem.

Leskovske dane podržao je načelnik Stanislav Rebernik koji se i sam okušao u starim zanatima, dodatno potvrđujući važnost očuvanja tradicije i približavanja prošlosti novim generacijama.