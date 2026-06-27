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LJETNA ŠPICA /

Zagonetna dama skrivala se od nemilosrdnih vrućina: Kao da je ispala iz nekog filmskog klasika

Zagonetna dama skrivala se od nemilosrdnih vrućina: Kao da je ispala iz nekog filmskog klasika
Foto: Zlatko Vrzan/eMedjimurje
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Visoke ljetne temperature danas nisu spriječile Čakovčane da prošeću gradskim ulicama i uživaju u omiljenoj subotnjoj špici. Unatoč vrućini, centar grada bio je ispunjen šetačima koji su potražili osvježenje u hladu terasa i laganijim ljetnim kombinacijama. Sunčan dan mnogi su iskoristili za druženje, kavu i opuštenu šetnju gradom, a jedna je dama u elegantnoj odjeći, spas pronašla skrivena ispod šešira i sunčanih naočala u hladu kafića.

Kako je izgledala subota ujutro u Čakovcu, pogledajte u galeriji portala eMedjimurje.

27.6.2026.
13:45
Hot.hr
Zlatko Vrzan/eMedjimurje
čakovecLjetoVisoke Temperaturešpica
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