Zagonetna dama skrivala se od nemilosrdnih vrućina: Kao da je ispala iz nekog filmskog klasika

Visoke ljetne temperature danas nisu spriječile Čakovčane da prošeću gradskim ulicama i uživaju u omiljenoj subotnjoj špici. Unatoč vrućini, centar grada bio je ispunjen šetačima koji su potražili osvježenje u hladu terasa i laganijim ljetnim kombinacijama. Sunčan dan mnogi su iskoristili za druženje, kavu i opuštenu šetnju gradom, a jedna je dama u elegantnoj odjeći, spas pronašla skrivena ispod šešira i sunčanih naočala u hladu kafića.

Kako je izgledala subota ujutro u Čakovcu, pogledajte u galeriji portala eMedjimurje.