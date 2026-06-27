Vrućine kao da ih ne smetaju: Zgodne djevojke u kratkim hlačicama prošetale užarenim Zadrom

Prvi pravi ljetni vikend u Zadru donio je rekordne temperature i uobičajenu sezonsku gužvu na gradskoj špici. Ulice i rive ispunili su brojni posjetitelji, među kojima je bilo i domaćih i stranih gostiju koji su iskoristili sunčano vrijeme za šetnju i druženje u centru grada.

Visoke temperature diktirale su i način odijevanja, pa su lagane, kratke i prozračne kombinacije bile najčešći izbor na zadarskim ulicama.

Kako je izgledala prva ljetna subota u Donatovom gradu, pogledajte u galeriji fotografa Bojana Bogdanića i portala eZadar.