Utakmica istina sve je bliže: Ovo su sve kalkulacije dok čekamo početak

3. kolo skupine L 0 Hrvatska : 0 Gana

Uživo

- Najnovije informacije iz Philadelphije pratite OVDJE.

- Utakmica počinje u 23 sata. Igra se u Philadelphiji, u domu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Glavni sudac utakmice je Kanađanin Drew Fischer.

Najava

Hrvatska nogometna reprezentacija igra posljednju utakmicu u skupini na Svjetskom prvenstvu protiv Gane. Nadamo se da to neće biti i posljednja utakmica uopće na ovom SP-u za Vatrene.

Da bi se to ostvarilo i Hrvatska nastavila svoj put na Svjetskom prvenstvu, danas ne smije izgubiti od Gane. Afrička je selekcija već osigurala svoje mjesto u nokaut fazi s četiri boda, a mogu i dalje biti na bilo kojem od prva tri mjesta. I Hrvatska može završiti prva, druga ili treća, ali našu reprezentaciju poraz bi udaljio od daljnje faze natjecanja.

Ponovimo, u slučaju pobjede, Hrvatska je sigurno u nokaut fazi. Vjerojatno s drugog mjesta, može biti i prva, ali za to treba kiks Engleske protiv Paname. Drugo mjesto u šesnaestini finala bi donijelo jednu od trećeplasiranih reprezentacija, a drugo bi donijelo drugoplasiranog iz skupine K što bi bila Kolumbija ili Portugal koji će o tome odlučiti u međusobnom susretu u 1.30. U slučaju remija, Hrvatska ide dalje s trećeg mjesta jer će s četiri boda sigurno biti među osam najboljih trećeplasiranih. Treće mjesto bi u šesnaestini finala donijelo pobjednika spomenute skupine, Portugal ili Kolumbiju.

Poraz od Gane nas gura u probleme, tada možemo proći ako nam se poklope rezultati u preostale dvije skupine koje se igraju u 1:30 i 4 ujutro, skupine K i J. Za prolaz Hrvatske s minimalnim porazom, Alžir i Austrija ne bi smjeli odigrati neriješeno (s tim da bi Austrija trebala izgubiti dva razlike, a Alžir bilo kojom razlikom) i DR Kongo ne bi smio pobijediti Uzbekistan. Ako se samo jedan od tih rezultata poklopi, što je vrlo realno, Hrvatska bi s porazom ispala sa SP-a.