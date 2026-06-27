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IGRAJ MOJA HRVATSKA /

Utakmica istina sve je bliže: Ovo su sve kalkulacije dok čekamo početak

Utakmica istina sve je bliže: Ovo su sve kalkulacije dok čekamo početak
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Foto: Curtis Wong/Zuma Press/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

27.6.2026.
18:35
Dominik Franculić
Curtis Wong/Zuma Press/Profimedia
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3. kolo skupine L
27.06.2026.
23:00
0
Hrvatska
 
:
0
Gana
 

Uživo

- Najnovije informacije iz Philadelphije pratite OVDJE.

- Utakmica počinje u 23 sata. Igra se u Philadelphiji, u domu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Glavni sudac utakmice je Kanađanin Drew Fischer.

Najava

Hrvatska nogometna reprezentacija igra posljednju utakmicu u skupini na Svjetskom prvenstvu protiv Gane. Nadamo se da to neće biti i posljednja utakmica uopće na ovom SP-u za Vatrene. 

Da bi se to ostvarilo i Hrvatska nastavila svoj put na Svjetskom prvenstvu, danas ne smije izgubiti od Gane. Afrička je selekcija već osigurala svoje mjesto u nokaut fazi s četiri boda, a mogu i dalje biti na bilo kojem od prva tri mjesta. I Hrvatska može završiti prva, druga ili treća, ali našu reprezentaciju poraz bi udaljio od daljnje faze natjecanja.

Ponovimo, u slučaju pobjede, Hrvatska je sigurno u nokaut fazi. Vjerojatno s drugog mjesta, može biti i prva, ali za to treba kiks Engleske protiv Paname. Drugo mjesto u šesnaestini finala bi donijelo jednu od trećeplasiranih reprezentacija, a drugo bi donijelo drugoplasiranog iz skupine K što bi bila Kolumbija ili Portugal koji će o tome odlučiti u međusobnom susretu u 1.30. U slučaju remija, Hrvatska ide dalje s trećeg mjesta jer će s četiri boda sigurno biti među osam najboljih trećeplasiranih. Treće mjesto bi u šesnaestini finala donijelo pobjednika spomenute skupine, Portugal ili Kolumbiju. 

Poraz od Gane nas gura u probleme, tada možemo proći ako nam se poklope rezultati u preostale dvije skupine koje se igraju u 1:30 i 4 ujutro, skupine K i J. Za prolaz Hrvatske s minimalnim porazom, Alžir i Austrija ne bi smjeli odigrati neriješeno (s tim da bi Austrija trebala izgubiti dva razlike, a Alžir bilo kojom razlikom) i DR Kongo ne bi smio pobijediti Uzbekistan. Ako se samo jedan od tih rezultata poklopi, što je vrlo realno, Hrvatska bi s porazom ispala sa SP-a. 

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.GanaUživo
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