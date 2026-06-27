Bosanac ukrao show na SP-u: Zbog jedne izjave ljudi plaču od smijeha

Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama donijelo je sjajnu atmosferu na tribinama, a zadovoljstvo ne kriju ni domaći navijači ni brojni ljubitelji nogometa koji su iz svih krajeva svijeta stigli u Sjevernu Ameriku. Među njima se posebno istaknuo jedan navijač Bosne i Hercegovine, odnosno Amerikanac bosanskohercegovačkih korijena, koji je svojim iskrenim i duhovitim odgovorom osvojio društvene mreže.

Zaustavila ga je televizijska kuća FOX, a na pitanje kako se osjeća tijekom povijesnog nastupa Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, odgovorio je na način koji je ubrzo postao viralan.

„Nisam imao loš dan još od 26. ožujka. Tada smo pobijedili Wales, a tjedan dana kasnije i Italiju. Ozbiljno vam kažem, svaki dan od tada bio je odličan. Kava s prijateljima, druženja, izlazimo zajedno... Djevojka s kojom sam bio šest i pol godina ostavila me. Malo mi nedostaje, ali vjerujte mi, i dalje nisam imao nijedan loš dan. Prekinula je sa mnom dan nakon utakmice s Walesom. Iskreno, odabrala je savršen trenutak za prekid jer je stiglo Svjetsko prvenstvo i sve je jednostavno odlično. Od tada nisam imao nijedan loš dan.“

Bosna i Hercegovina ostvarila je najveći uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Grupnu fazu završila je na trećem mjestu nakon remija s Kanadom, poraza od Švicarske i pobjede nad Katarom, što joj je bilo dovoljno za prolazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

U sljedećem susretu čeka je iznimno težak izazov protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, u utakmici u kojoj će pokušati ostvariti najbolji rezultat u povijesti svojih nastupa na svjetskim prvenstvima.

Bez obzira na ishod tog dvoboja, reprezentacija Bosne i Hercegovine već sada zaslužuje velike čestitke. Ovo joj je tek drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, nakon debitantskog izdanja 2014. godine, kada je natjecanje završila već u grupnoj fazi, a sada je napravila veliki iskorak i ispisala novu stranicu svoje nogometne povijesti.