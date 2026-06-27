'Gvardiol svojim igrama i ponašanjem nije zaslužio tolike kritike, nego veće poštovanje'

Došao je i taj dan kad ćemo doznati hoće li Hrvatska biti sudionik drugog kruga Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Od 23:00 po našem vremenu u Philadelphiji Vatreni igraju protiv Gane. U toj utakmici prema nekim kalkulacijama i porazom možemo u nokaut fazu, ali bod, odnosno tri boda, sigurno nas odvode u šesnaestinu finala.

Ukoliko dobijemo Ganu, preskočit ćemo ju, zasjesti na drugo mjesto u grupi L i u šesnaestini finala, kako sad stvari stoje, igrati protiv Portugala iz grupe K s kojom se križamo. Ukoliko odigramo remi, bit ćemo treći i idemo, vjerojatno, na Kolumbiju. Moguće je da budemo i prvi i drugi i treći i da ispadnemo sa SP-a. Sve je moguće, čime je festival drane otvoren.

Poznati nogometni trener Branko Karačić gost je u novoj epizodi podcasta portala Net.hr koji se zove Maksanov korner. Karačić jnajavljuje Ganu, objašnjava javnosti zašto je sraz s Ganom za Hrvatsku, u biti utakmica istine. Branko Karačić nudi formulu za uspjeh Hrvatske protiv Gane, detektira određene probleme u našoj igri, analizira u detalje dosadašnje nastupe Vatrenih, te staje u obranu Joška Gvardiola, koji je kritiziran zbog loših partija protiv Engleske i Paname.

"Mislim da je Joško Gvardiol svojim igrama i ponašanjem nije zaslužio ovolike kritike, jer moramo shvatiti da se nije tako lako vratiti nakon ozbiljne ozljede. Ima opravdanje, nema veliki broj utakmica. Mislim da je on sa svojim igrama zaslužio kud i kamo veće poštovanje. Mislim da i u ovoj utakmici koja dolazi smatram da je on sigurno, pokazao, da apsolutno posjeduje kvalitetu i smatram da će krenuti u prvih 11 protiv Gane".

Gana je fizički moćna reprezentacija. Nemaju poraz na turniru, imaju 4 boda, što ćemo morati raditi kako bi njihove prednosti anulirali i jesu li u boljoj formi trenutno od nas?

"Pazite, Gana igra na rezultat. Ne igraju lijepo za oko, ali imaju ono što sve reprezentacije priželjkuju kad su na Svjetskom prvenstvu. U prvoj utakmici protiv Paname nisu djelovali dobro. Rekao bih čak da je Panama bila kvalitetnija. Na sreću Gane, u sudačkoj nadoknadi, došli su do pogotka vrijedna tri boda, vrlo značajna, međutim protiv Engleza su se kvalitetno postavili. Vrlo defanzivno u dva bloka. Mislim da je Gana neutralizirala sve one kvalitete koje Engleska posjeduje, gdje su im dozvolili minimalno jednu ili dvije šanse. Vrlo kvalitetno su djelovali u duel igri, u agresiji, skok igri i imali su jednu veliku disciplinu. Ako pokažu to i protiv nas, mi ćemo sigurno imati velikih problema, ako želimo dobiti utakmicu, a želimo. Jer, na niski blok, gdje su oni pokazali kvalitetu, sigurno da sve reprezentacije imaju problem, pa ćemo ih imati i mi, kao što ih je i Engleska imala".

Je li Gana bila toliko dobra protiv Engleske da su jednostavno Gordi Albion zavezali u čvor ili su Englezi odigrali bolju utakmicu protiv nas?

"Treba reći kako mi nismo bili na onom nivou protiv Engleske na kojem smo svi mi očekivali da ćemo biti i pripremali se za tu utakmicu. Jednim dijelom smo im na neki način olakšali jer smo utakmicu igrali u sustavu 3-5-2-1. To se pokazalo nekvalitetno. Englezi su iskoristili taj naš drugi sustav i kvalitete koje posjeduju, pogotovo u prekidima gdje su oni bili dominantni, a mi na neki način bili neučinkoviti. Engleska je protiv Gane djelovala sasvim drugačije. Ušli su u jedan spori ritam. To je zasluga i Gane jer nisu dopustili Englezima da uđu u brzi ritam koji njima odgovara i mislim da je to jedan od razloga nule protiv Engleza. Gana je kvalitetno analizirala suparnika. Nisu im dozvolili pola metra - metar da imaju slobodu, da realiziraju onaj kvalitet koji posjeduju, a moram reći da je Gana vrlo kvalitetno reagirala na te slobodne udarce ili kornere koji velik broj Engleska ima. Oni su to na jedan kvalitetan način neutralizirali i Gana je odigrala protiv Engleske jednu čvrstu, agresivnu, hrabru utakmicu i došli do onog zadovoljstva koje im je donijelo da su oni nakon dva odigrana kola prošli dalje u nokaut fazu SP-a".

Joško Gvardiol svojim igrama i ponašanjem nije zaslužio ovolike kritike, jer moramo shvatiti da se nije tako lako vratiti nakon ozbiljne ozljede. Ima opravdanje, nema veliki broj utakmica. Mislim da je on sa svojim igrama zaslužio kud i kamo veće poštovanje. Mislim da i u ovoj utakmici koja dolazi smatram da je on sigurno, pokazao, da apsolutno posjeduje kvalitetu i smatram da će krenuti u prvih 11 protiv Gane. Branko Karačić u Maksanovom korneru.

Je li Hrvatska barem malo popravila igru u odnosu na otvaranje SP-a, jesu li naši protiv Paname bili bolji u odnosu na Englesku?

"Teško je to reći jer je Engleska kud i kamo bolja. Mislim da je Hrvatska protiv Paname izgledala ipak bolje jer smo se vratili u naš uhodani stari sustav 4-2-3-1, gdje ipak igrači znaju kretnje svakog svog suigrača. Protiv Paname smo izgledali dobro sve do zadnje trećine suparnika, gdje ipak nismo imali bolju i kvalitetniju ideju da bi ugrozilli Panamu. Mislim da se vezni red Hrvatske previše spuštao. Bili su blokirani. Baturina, Musa, Perišić, Budimir, igrači u ofenzivnom dijelu naše selekcije, su bili odsječeni. Bili smo vrlo spori u veznom redu. Po desnoj svojoj strani, našoj lijevoj, bili su opasni i dva puta nas u prvih 45 minuta ugrozili. Mi nemamo agresiju u središnjem dijelu. Luka Modrić ima sve, ali nije taj tip igrača. Kovačić je sličan profil igrača kao Modrić. Nemamo igrače koji nam daju dozu agresije na sredini terena i mislim da nam je to jedan veliki veliki problem koji moramo riješiti. Poznato je kako Hrvatska diže formu kako turnir odmiče i utakmica s Ganom će nas definitivno usmjeriti, da dođemo u situaciju da vidimo koji je naš domet. U ove dvije utakmice očekivali smo kvalitetniju izvedbu naše reprezentacije. Rekao bih ne loš rezultat. Jer, tko smo mi da možemo reći da ćemo sigurno Englesku dobiti. Imamo rezultat protiv Paname, tri boda su u džepu i utakmica protiv Gane će nam pokazati u kojoj smo formi i na neki način jesu li pripreme kvalitetno napravljene, da bi podizaloi formu iz utakmice u utakmicu, što ja očekujem i očekujem najkvalitetniju predstavu Hrvatske upravo protiv Gane. Time ćemo dobiti još jedno veće samopouzdanje, a kad završimo tu utakmicu svaki protivnik će protiv hrvatske nogometne reprezentacije imati neugodna očekivanja. Poznato je da je Hrvatska u nokaut fazi vrlo nezgodna i možemo otići jako daleko. Da, utakmica s Ganom je utakmica istine za Hrvatsku u kojoj ćemo sigurno pokazati kvalitetu. Bit ćemo, vjerujem, na visokom nivou", tvrdi Branko Karačić.

Cijeli podcast s Brankom Karačićem pogledajte u priloženom videu gore.