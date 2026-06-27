Samo kod nas: Net.hr nastavlja s jedinstvenim konceptom na hrvatskoj medijskoj sceni

Net.hr nastavlja s formatom koji je već izazvao značajnu pozornost sportske javnosti, tekstualnim LIVE prijenosima obogaćenima komentarima poznatih nogometnih trenera koji znaju znanje, imaju ugled i obožavaju nogomet. Ovoga puta u fokusu je treća utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi protiv Gane, koju će analizirati Nikola Šafarić, Saša Peršon i Dražen Besek.

3. kolo u skupini L Svjetskog nogometnog prvenstva 0 Hrvatska : 0 Gana

Riječ je o jedinstvenom konceptu koji Net.hr dodatno učvršćuje kao prepoznatljiv na hrvatskoj medijskoj sceni, kombinaciji klasičnog tekstualnog LIVE praćenja i stručne taktičke analize iz prve ruke, u tijeku utakmice. Takav pristup čitateljima donosi više od samog rezultata, nudeći detaljniji uvid u igru kroz komentare stručnjaka koji u realnom vremenu analiziraju ključne poteze, promjene ritma i taktičke odluke.

Na taj način Net.hr razvija moderan oblik sportskog izvještavanja, u kojem se klasični live blog pretvara u svojevrsni virtualni stručni studio dostupan publici tijekom cijelog trajanja utakmice.

Hrvatska i dalje ima različite scenarije za prolazak skupine. Poraz od Gane ne mora nužno značiti kraj, no bod ili pobjeda gotovo sigurno vode Vatrene u nokaut-fazu. Osvoji li Hrvatska barem bod, završila bi kao treća u skupini i u šesnaestini finala, kako sad stvari stoje, igrala protiv Portugala. Pobjeda bi, pak, značila drugo mjesto u skupini L i mogući ogled s Kolumbijom u prvoj rundi doigravanja, prema trenutačnim projekcijama.