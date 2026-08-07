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UŽAS U TAJLANDU /

Učenik pucao u školi: Sedmero mrtvih, petnaest ranjenih

Učenik pucao u školi: Sedmero mrtvih, petnaest ranjenih
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Foto: Lillian SUWANRUMPHA/AFP/Profimedia

'Bilo je mnogo pucnjeva - bum, bum, bum. Onda je utihnulo. Onda je opet počelo', rekao je svjedok

7.8.2026.
8:03
Hinadanas.hr
Lillian SUWANRUMPHA/AFP/Profimedia
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Sedmero ljudi je preminulo nakon što je učenik pucao u školi u Tajlandu sjeverno od Bangkoka prije nego što se ubio, priopćile su vlasti. Među njima je i napadač, rekao je glasnogovornik tajlandske policije Trairong Phiwphan, dodajući da je 15 ljudi ranjeno.

Potpukovnik Dechrapee Kongdee, zapovjednik policije pokrajine Nonthaburi, potvrdio je žrtve za Reuters i rekao da je osumnjičeni napadač počinio samoubojstvo. Među ozlijeđenima su jedan učitelj i tri učenika, rekao je.

Incident se dogodio u okrugu Bang Kruai u pokrajini Nonthaburi. Policija je identificirala počinitelja kao učenika.

Jedan 18-godišnji učenik rekao je za Reuters da je isprva mislio da se čuju petarde ili da netko udara u neki predmet. "U početku nisam mislio da je to pištolj. Bilo je mnogo pucnjeva - bum, bum, bum. Onda je utihnulo. Onda je opet počelo", rekao je.

TajlandPucnjava
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