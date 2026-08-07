Učenik pucao u školi: Sedmero mrtvih, petnaest ranjenih

Sedmero ljudi je preminulo nakon što je učenik pucao u školi u Tajlandu sjeverno od Bangkoka prije nego što se ubio, priopćile su vlasti. Među njima je i napadač, rekao je glasnogovornik tajlandske policije Trairong Phiwphan, dodajući da je 15 ljudi ranjeno.

Potpukovnik Dechrapee Kongdee, zapovjednik policije pokrajine Nonthaburi, potvrdio je žrtve za Reuters i rekao da je osumnjičeni napadač počinio samoubojstvo. Među ozlijeđenima su jedan učitelj i tri učenika, rekao je.

Incident se dogodio u okrugu Bang Kruai u pokrajini Nonthaburi. Policija je identificirala počinitelja kao učenika.

Jedan 18-godišnji učenik rekao je za Reuters da je isprva mislio da se čuju petarde ili da netko udara u neki predmet. "U početku nisam mislio da je to pištolj. Bilo je mnogo pucnjeva - bum, bum, bum. Onda je utihnulo. Onda je opet počelo", rekao je.