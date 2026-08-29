Wow! Pogledajte nebo iznad Vukovara: Plesom dronova Thompson odao počast Gradu Heroju

Vukovarsko nebo iznad Gospodarske zone tijekom velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona obasjali su dronovi, kojima je pjevač odao počast Gradu Heroju, braniteljima, i brojnim postrojbama Hrvatske vojske.

Tijekom koncerta na nebu su se izmjenjivali upečatljivi svjetlosni efekti sa simbolima vukovarskog vodotornja, grbovima raznih postrojbi, a prikazan je i obris kralja Zvonimira na konju. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji.

Riječ je o najvećem i najmasovnijem koncertu u povijesti Vukovara. Organizatori su najavili dolazak oko 100.000 posjetitelja, a koncert je humanitarnog karaktera.