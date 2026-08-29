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OČEKUJE SE 100.000 LJUDI /

Miro Bulj prošetao Vukovarom uoči Thompsonovog koncerta i ukrao svu pozornost

Miro Bulj prošetao Vukovarom uoči Thompsonovog koncerta i ukrao svu pozornost
Foto: Mia Slafhauzer/ David Jerkovic/
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Sve je spremno u Vukovaru za iščekivani konceret Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar: Zajedno za budućnost'. Ulice su od jutra pune brojnim posjetiteljima, a najveću pažnju među njima privukao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj, koji je prošetao centrom Vukovara. Brojni su ga prolaznici zaustavili za fotografiju, a u izjavi za medije istaknuo je kako je ovo "veličanstveni i povijesni koncert". 

Organizatori očekuju da će koncertu prisustvovati oko 100.000 ljudi, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi su posebne prometne mjere. 

Koncert je humanitarnog karaktera i sav prihod odlazi, nakon što se podmire troškovi koncerta, za dom salezijanaca u Zagrebu te za donatorsku kampanju ITC Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

Kako izgleda atmosfera na ulicama uoči večerašnjeg spektakla, pogledajte u našoj galeriji. 

29.8.2026.
14:03
danas.hr
Mia Slafhauzer/ David Jerkovic/
VukovarMarko Perković ThompsonMiro BuljKoncert
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