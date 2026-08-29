Miro Bulj prošetao Vukovarom uoči Thompsonovog koncerta i ukrao svu pozornost

Sve je spremno u Vukovaru za iščekivani konceret Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar: Zajedno za budućnost'. Ulice su od jutra pune brojnim posjetiteljima, a najveću pažnju među njima privukao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj, koji je prošetao centrom Vukovara. Brojni su ga prolaznici zaustavili za fotografiju, a u izjavi za medije istaknuo je kako je ovo "veličanstveni i povijesni koncert".

Organizatori očekuju da će koncertu prisustvovati oko 100.000 ljudi, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi su posebne prometne mjere.

Koncert je humanitarnog karaktera i sav prihod odlazi, nakon što se podmire troškovi koncerta, za dom salezijanaca u Zagrebu te za donatorsku kampanju ITC Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

Kako izgleda atmosfera na ulicama uoči večerašnjeg spektakla, pogledajte u našoj galeriji.