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OGROMNE GREŠKE /

Imali su samo jedan posao i spektakularno ga uprskali: Teško je povjerovati što su napravili

Imali su samo jedan posao i spektakularno ga uprskali: Teško je povjerovati što su napravili
Foto: Reddit
Nekad je zaista nevjerojatno koliko malo treba da jednostavan zadatak pođe po zlu. Netko je imao samo jedan posao – postaviti znak, ispisati riječ, složiti proizvod ili provjeriti detalj – i upravo je taj jedini zadatak uspio biti potpuno promašen. Rezultat su situacije koje izgledaju toliko pogrešno da postaju urnebesne. Jer kada netko ima samo jedan posao, a ipak ga uspije uprskati, ostaje samo jedno pitanje: kako je ovo uopće prošlo kontrolu?
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Na Redditu postoji zajednica r/OneJob, posvećena upravo onim situacijama u kojima je netko imao samo jedan zadatak i uspio ga potpuno uprskati. 

Ondje se mogu pronaći fotografije pogrešno postavljenih znakova, katastrofalnih natpisa, neobičnih građevinskih rješenja, promašenih prijevoda i brojnih drugih gafova. Neki su propusti toliko očiti da se teško ne zapitati kako ih nitko nije primijetio prije nego što je posao proglašen završenim.

Upravo je ta kombinacija nespretnosti, apsurda i svakodnevnih situacija razlog zbog kojeg ovakve objave često nasmijavaju korisnike.

Pravila zajednice naglašavaju da bi objave trebale zadržati izvorni duh "imao si samo jedan posao" te prikazivati pogreške koje su napravili ljudi, a ne primjerice umjetna inteligencija.

Od krivo napisanih riječi do predmeta postavljenih na potpuno nelogičnim mjestima, primjera doista ne nedostaje. Ponekad je riječ o sitnici, a ponekad o pogrešci koja djeluje gotovo nevjerojatno. Što je zadatak jednostavniji, to je konačni promašaj obično zabavniji.

Mi smo izdvojili neke od najgorih, najbizarnijih i najsmješnijih primjera koji dokazuju da čak i kada imate samo jedan zadatak, ništa nije zajamčeno.

29.8.2026.
7:03
Webcafe.hr
Reddit
PosaoGreškaFotografijeDizajn
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