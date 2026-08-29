Imali su samo jedan posao i spektakularno ga uprskali: Teško je povjerovati što su napravili

Na Redditu postoji zajednica r/OneJob, posvećena upravo onim situacijama u kojima je netko imao samo jedan zadatak i uspio ga potpuno uprskati.

Ondje se mogu pronaći fotografije pogrešno postavljenih znakova, katastrofalnih natpisa, neobičnih građevinskih rješenja, promašenih prijevoda i brojnih drugih gafova. Neki su propusti toliko očiti da se teško ne zapitati kako ih nitko nije primijetio prije nego što je posao proglašen završenim.

Upravo je ta kombinacija nespretnosti, apsurda i svakodnevnih situacija razlog zbog kojeg ovakve objave često nasmijavaju korisnike.

Pravila zajednice naglašavaju da bi objave trebale zadržati izvorni duh "imao si samo jedan posao" te prikazivati pogreške koje su napravili ljudi, a ne primjerice umjetna inteligencija.

Od krivo napisanih riječi do predmeta postavljenih na potpuno nelogičnim mjestima, primjera doista ne nedostaje. Ponekad je riječ o sitnici, a ponekad o pogrešci koja djeluje gotovo nevjerojatno. Što je zadatak jednostavniji, to je konačni promašaj obično zabavniji.

Mi smo izdvojili neke od najgorih, najbizarnijih i najsmješnijih primjera koji dokazuju da čak i kada imate samo jedan zadatak, ništa nije zajamčeno.