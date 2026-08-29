Odgajani u strogoj tajnosti: Ove fotografije Archieja i Lilibet dugo su se skrivale od javnosti

Princ Archie (7) i princeza Lilibet (5) odrastali su daleko od dvora, kamera i britanske javnosti, no sada im se život iz temelja mijenja. Djeca princa Harryja (41) i Meghan Markle (45) s roditeljima se vraćaju u Veliku Britaniju, gdje bi već u rujnu trebala krenuti u školu. Nakon šest godina života u Kaliforniji, za njih počinje potpuno novo poglavlje i to u zemlji koju zasad poznaju uglavnom kroz priče svojih roditelja.

Povratak obitelji Sussex u Veliku Britaniju jedno je od najvećih iznenađenja kraljevske scene ove godine. Harry i Meghan s Archiejem i Lilibet stigli su u Britaniju nakon više od šest godina života u SAD-u, a djeca bi već ovog rujna trebala krenuti u britansku školu. Obitelj će živjeti u privatnoj, nekraljevskoj rezidenciji izvan Londona, dok će njihov dom u Montecitu ostati u njihovom vlasništvu.

Za Archieja, koji ima sedam godina, i petogodišnju Lilibet riječ je o golemoj promjeni. Oboje su gotovo cijeli život proveli u Kaliforniji, daleko od svakodnevnog života britanske kraljevske obitelji. Sada će prvi put redovito živjeti u zemlji u kojoj je njihov otac rođen i u kojoj njihov djed, kralj Charles III, nosi krunu.