Odluku koja je iznenadila cijeli svijet komentirao je i premijer: 'Želim im sve najbolje'

NAKON ŠEST GODINA /

Princ Harry i Meghan vraćaju se u Veliku Britaniju – s djecom koju će ondje upisati u školu. Vijest je izazvala podijeljene reakcije, a otvara i pitanja o sigurnosti, odnosima s obitelji i životu izvan palače.

'Znate, mislim da ih ljudi nepravedno osuđuju. Mislim da su prekrasan par i da su učinili mnogo dobrih stvari diljem svijeta. A posebno što se tiče Meghan Markle, ne znam zašto su ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu uvijek toliko ogorčeni na nju. Mislim da je sjajna', komentirao je Britanac Jason Young.

'Nije mi osobito drago jer su više puta ocrnili cijelu zemlju, izdali svoju obitelj, izdali njegovog kralja, njegovog oca, otišli u Ameriku, a sada im je tamo dosadno pa se žele vratiti', mišljenja je Oliver iz Ujedinjenog kraljevstva.

Odluku Meghan i Harry komentirao je i britanski premijer. 'Pa, to je privatna stvar. To je stvar Harryja i Meghan, i želimo im sve najbolje tijekom selidbe', rekao je Andy Burnham.

Što stoji iza odluke koja je iznenadila cijeli svijet pogledajte u prilogu novinarke Petre Gudelj