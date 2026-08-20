Stručnjak o velikom pomoru riba u Savi: 'Ne treba trčati pred rudo. Uginuća ljeti su česta'

Veliki pomor ribe zabilježen je u rijeci Savi na potezu od Dubrovčaka Lijevog kod Ivanić-Grada do zagrebačkog pročistača otpadnih voda. Uz uginule ribe, na pojedinim dijelovima rijeke pronađeni su i uginuli štakori.

Udruga Ekologija grada sumnja da je uzrok pomora izlijevanje zasad nepoznate otpadne vode iz zagrebačkog pročistača. Zagrebački holding te je navode demantirao i poručio da Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba radi normalno te da su svi izlazni parametri pročišćene otpadne vode u skladu s propisima.

Državni inspektorat pokrenuo je inspekcijski nadzor i uzeo uzorke vode i riba kako bi se utvrdilo je li došlo do onečišćenja ili je pomor povezan s nekom bolešću riba.

Na teren su izašli i djelatnici Hrvatskih voda te Instituta za vode.

Na terenu pronađene uginule ribe i štakori

Djelatnici Hrvatskih voda uginule su ribe pronašli uz obalu i na površini Save duž riječnog toka, a na pojedinim mjestima zabilježena je i voda neugodnog mirisa.

Uzorkovanje se provodi na više lokacija kako bi se rezultati mogli usporediti. O svemu smo za RTL Danas razgovarali s voditeljem Službe za strateško planiranje Instituta za vode, Igorom Stankovićem.

Kada ste izašli na teren i što ste zatekli?

Naši djelatnici Glavnog laboratorija za vode izašli su na teren jučer i danas. Jučer su obavili uzorkovanje vode kod ispusta velikogoričkog uređaja, nizvodno na rijeci Savi, kao i uzvodno i nizvodno od samog ispusta te na samom ispustu. Danas su uzorkovali vodu na zagrebačkom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Također, uzorkovali smo vodu ovdje gdje se sada nalazimo, na ispustu glavnog odvodnog kanala, kao i uzvodno i nizvodno, kako bi rezultati bili usporedivi i kako bismo na temelju njih mogli donijeti zaključke.

Koliko ste uginulih riba i štakora zatekli na terenu?

Jučer je bilo značajno više uginulih riba nego danas. Danas je bilo vrlo malo uginulih riba i nešto uginulih štakora, kao što se može vidjeti.

Međutim, važno je naglasiti da rijeka teče i sa sobom odnosi nizvodno sav materijal, uključujući i uginule ribe koje plutaju na površini. Zato je u ovom trenutku nemoguće zaključiti gdje se sve te ribe sada nalaze.

Što će točno pokazati analize?

Analiziraju se pokazatelji koje je propisao Državni inspektorat. Rezultati bi mogli biti gotovi za otprilike tjedan dana, jer je za određene pokazatelje potrebno više dana kako bi se dobio rezultat.

Koji bi mogao biti uzrok ovakvog pomora ribe?

Uginuće riba u ljetnim mjesecima česta je pojava, posebice za ovako vrućih dana i pri niskim vodostajima kada ima malo kiše. Imali smo i naglo padanje kiše koje je moglo podići sediment.

Najčešći uzrok pomora ribe u ljetnim mjesecima nije nužno posebno onečišćenje, nego nedostatak kisika. Ribe trebaju kisik za disanje, a u takvim uvjetima nemaju se gdje skloniti ili otići, pa često dolazi do ugibanja.

Koliko je cijela situacija ozbiljna i što očekujete od rezultata?

Teško je reći što očekujemo. Ajmo biti znanstvenici i pustiti rezultate da sami govore. Oni će nam dati jasnu sliku i analizu o tome što se dogodilo na uređajima za pročišćavanje te što je bilo uzvodno i nizvodno od samog ispusta.

Tek tada moći ćemo donijeti prave zaključke. Ne treba trčati pred rudo.