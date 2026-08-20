Vučić konačno otkrio kada će biti prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je u televizijskoj emisiji na RTS-u da će se parlamentarni izbori održati 18. ili 25. listopada.

Vučić je, gostujući u četvrtak u Dnevniku 2, potvrdio dvije moguće opcije za održavanje izbora, dodajući kako će se konačan datum znati idućih dana.

"Dakle, parlamentarni izbori u Srbiji održat će se, kako stvari stoje, ili 18. ili 25. listopada, i to ćemo znati za koji dan. Dobro, kad smo rekli sad tu predizbornu kampanju. Pošto vidim da ne znaju neki računati, nije to teško. Računali su da će krajem listopada ili će početkom studenog, nagađalo se, ali sad smo to riješili. Da ste me pažljivo slušali, lako je bilo zaključiti", izjavio je Vučić, a prenijela Nova.rs.

Zahtjev prosvjednika

Rekao je i kako su za SNS demokratski izbori od ključnog značaja i naglasio da nemaju problem s tim kome će građani dati povjerenje.

"Što se tiče liste na kojoj ću biti, dakle, mi ćemo se boriti da osvojimo većinu glasova. Znamo da nećemo imati većinu ako ne budemo imali 126 mandata i mislim da su tu stvari čiste. Na ljudima se da izaberu", dodao je.

Inače, Vučić je još u svibnju najavio održavanje prijevremenih izbora na zahtjev studenata i prosvjednika koji traže odgovornost vlasti za tragičnu pogibiju 16 ljudi nakon urušavanja nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu. Nesreća iz studenog prošle godine izazvala je bijes građana i studenata koji su pokrenula val protuvladinih prosvjeda uz optužbe za korupciju.