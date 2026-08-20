Vatreni pakao u Srbiji, proglašeno izvanredno stanje! Rusi u pomoć poslali 'Iljušin'

Zrakoplov Iljušin, ruska varijanta kanadera, uključio se u četvrtak u gašenje katastrofalnog požara u prirodnom rezervatu Deliblatska peščara u kojem je dosad izgorjelo 3500 hektara šume i raslinja, a ugrožena su i okolna naselja.

Požar u jednom od najvažnijih rezervata prirode u Srbiji, najteži u posljednja tri desetljeća, gori već dulje od dva tjedna.

U gašenje su uključeni helikopteri srbijanskog MUP-a, vojska, vatrogasci i lokalne službe, ali ga ne uspijevaju ugasiti zbog iznimne suše i vjetrova koji često mijenjaju pravac i sele vatru naokolo.

Foto: Uros Arsic/AFP/Profimedia

Foto: Uros Arsic/AFP/Profimedia

Foto: Borislav Turkalj/Alamy/Profimedia

Izgorjelo više od 3500 hektara šume

Ruski Iljušin, koji u jednom naletu može ponijeti i izbaciti 42 tone vode, sletio je u srijedu navečer na niški aerodrom i u četvrtak se uključio u gašenje.

Službene procjene su da je na području Deliblatske peščare, sedamdesetak kilometara sjeveroistočno od Beograda, dosad izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja od ukupno 35.000 hektara, na koliko se prostire prirodni rezervat.

Gašenje, osim vjetra, otežava nepristupačan pjeskovit teren, ali i fenomen podzemnog gorenja humusa, zbog čega se vatra često ponovo aktivira na mjestima gdje je naizgled ugašena.

Proglašeno izvanredno stanje

Krizni štab općine Bela Crkva na rubnom djelu Deliblatske peščare proglasio je izvanrednu situaciju na dijelu teritorija, u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac.

U priopćenju je navedeno da je "ugrožena sigurnost ljudi, imovine i okoliša".

Otvorene su i ograde ograđenih dijelova lovišta kako bi se divljač mogla skloniti od vatre u sigurnije dijelove tog područja, a osigurana su i dodatna pojilišta, rekao je izvršni direktor za šumarstvo u državnom poduzeću Vojvodinašume Marko Marinković.

Deliblatska peščara, poznata i kao ‘europska Sahara’, najveća je pješčana površina u Europi i dom je tisućama životinja i više od 900 vrsta biljaka, od kojih su mnoge rijetke i endemske.

Područjem upravlja Javno poduzeće Vojvodinašume, a jedan od najvećih požara bio je 1996. kada je izgorjelo skoro 7000 hektara.